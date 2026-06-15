قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن نكون ضيوف شرف.. إمام عاشور يعلق على تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا
تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026
بعد مذكرة التفاهم.. أمريكا ترفع الحصار البحري المفروض على إيران
سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام أوروجواي في كأس العالم
فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026
نتنياهو: تبقى شخص واحد من مدبري هجوم 7 أكتوبر وسنغتاله
هدف ونقطة ثمينة.. إمام عاشور رجل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم
لنا ركلة جزاء واضحة.. حسام حسن يهاجم حكم مباراة مصر وبلجيكا
مصر أم الدنيا.. أحلام تساند المنتخب بفيديو من ملعب المباراة
كنا الأقرب للفوز.. أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل أمام بلجيكا
معاها حشيش .. القبض على صانعة محتوى بالتجمع
بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحذير.. أطعمة ممنوعة للنساء .. تزيد مخاطر تكيس المبايض وتؤخر الإنجاب

تكيس المبايض
تكيس المبايض
اسماء محمد

اللبن والبن والسكريات تضر المصابات بتكيس المبايض

السمنة الصناعي والدهون المتحولة تزيد تكيس المبايض 


تعد متلازمة تكيس المبايض (PCOS) من المشكلات الشائعة بين النساء والفتيات، وهي اضطراب هرموني معقد ورغم عدم وجود علاج نهائي لها، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد بشكل كبير في السيطرة على الأعراض وتحسين الصحة العامة.

ووفقا لموقع asterdmhealthcare اليكم أهم الأطعمة التي ينبغي على المصابات بمتلازمة تكيس المبايض تجنبها للحد من اختلال التوازن الهرموني والالتهابات ومقاومة الأنسولين. 

الكربوهيدرات المكررة والسكريات


قد يؤدي تناول الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والوجبات الخفيفة السكرية، إلى ارتفاعات سريعة في مستويات السكر في الدم وهذه التقلبات قد تُخلّ بوظيفة الأنسولين، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأعراض متلازمة تكيس المبايض  لذا، يُنصح بتناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان، لأنها تُطلق الطاقة تدريجيًا وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

الأطعمة المصنعة والدهون المتحولة


غالباً ما تحتوي الأطعمة المصنعة على دهون متحولة ضارة تساهم في الالتهابات ومقاومة الأنسولين، وكلاهما قد يزيد من أعراض متلازمة تكيس المبايض. من الأفضل تجنب الوجبات الخفيفة المعلبة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية ، بدلاً من ذلك، ركزي على إدخال الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون في نظامك الغذائي.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع


الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، كالبطاطا والبطيخ، قد تؤدي إلى ارتفاعات سريعة في مستوى السكر في الدم و هذه الارتفاعات قد تُفاقم مقاومة الأنسولين واختلال التوازن الهرموني لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لذا، يُنصح باختيار بدائل ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، كالبطاطا الحلوة والتوت، للمساعدة في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

منتجات الألبان المضاف إليها هرمونات


قد تُخلّ منتجات الألبان المُستخرجة من حيوانات مُعالجة بهرمونات اصطناعية بالتوازن الهرموني الدقيق لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لذا، يُنصح باختيار منتجات ألبان عضوية وخالية من الهرمونات، أو التفكير في بدائل الحليب النباتية مثل حليب اللوز أو جوز الهند أو الشوفان.

فول الصويا

 والإستروجينات النباتية
قد تؤثر فول الصويا والأطعمة الغنية بالإستروجينات النباتية على مستويات الهرمونات لدى بعض النساء ورغم أن تأثير فول الصويا على متلازمة تكيس المبايض غير واضح تمامًا، إلا أنه يُنصح النساء المصابات بهذه الحالة بتقليل استهلاكهن لفول الصويا وبدلاً من ذلك، يُنصح بالتركيز على تناول مصادر بروتين متنوعة مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبقوليات.

الكافيين والمشروبات الغنية بالكافيين


قد يؤثر الكافيين على إنتاج الهرمونات، وقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، مما يؤثر على أعراض متلازمة تكيس المبايض لذا قللي من تناول القهوة ومشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات الغنية بالكافيين ويمكن أن تكون أنواع الشاي العشبي أو المشروبات منزوعة الكافيين بدائل صحية.

الكحول


يؤدي استهلاك الكحول إلى اضطراب مستويات الهرمونات ووظائف الكبد، مما قد يزيد من تعقيد إدارة متلازمة تكيس المبايض ويُنصح بالحد من تناول الكحول أو تجنبه تمامًا و إذا اخترتِ شربه من حين لآخر، فافعلي ذلك باعتدال.

الزيوت والدهون المعالجة بدرجة عالية


تحتوي الزيوت النباتية المُعالجة بشكل كبير، مثل زيت الذرة وزيت فول الصويا، على دهون متحولة غير صحية وأحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي قد تُساهم في الالتهابات لذا، يُنصح باختيار دهون صحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، أو زيت جوز الهند، أو زيت الأفوكادو لدعم توازن الهرمونات.

تكيس المبايض المبايض الألبان تزيد التكيس المبايض تسبب تكيس المبايض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

كأس العالم

نتائج منتخبات إفريقيا في كأس العالم 2026 حتى الآن.. انتصار وحيد وبداية متباينة

محمد صلاح

أمير هشام : تغيير محمد صلاح غريب جدا

ابراهيم سعيد

إبراهيم سعيد : رغم سوء أداء محمد صلاح مينفعش يخرج

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد