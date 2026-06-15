تحذير.. أطعمة ممنوعة للنساء .. تزيد مخاطر تكيس المبايض وتؤخر الإنجاب

اللبن والبن والسكريات تضر المصابات بتكيس المبايض

السمنة الصناعي والدهون المتحولة تزيد تكيس المبايض



تعد متلازمة تكيس المبايض (PCOS) من المشكلات الشائعة بين النساء والفتيات، وهي اضطراب هرموني معقد ورغم عدم وجود علاج نهائي لها، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد بشكل كبير في السيطرة على الأعراض وتحسين الصحة العامة.

ووفقا لموقع asterdmhealthcare اليكم أهم الأطعمة التي ينبغي على المصابات بمتلازمة تكيس المبايض تجنبها للحد من اختلال التوازن الهرموني والالتهابات ومقاومة الأنسولين.

الكربوهيدرات المكررة والسكريات



قد يؤدي تناول الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والوجبات الخفيفة السكرية، إلى ارتفاعات سريعة في مستويات السكر في الدم وهذه التقلبات قد تُخلّ بوظيفة الأنسولين، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأعراض متلازمة تكيس المبايض لذا، يُنصح بتناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان، لأنها تُطلق الطاقة تدريجيًا وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

الأطعمة المصنعة والدهون المتحولة



غالباً ما تحتوي الأطعمة المصنعة على دهون متحولة ضارة تساهم في الالتهابات ومقاومة الأنسولين، وكلاهما قد يزيد من أعراض متلازمة تكيس المبايض. من الأفضل تجنب الوجبات الخفيفة المعلبة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية ، بدلاً من ذلك، ركزي على إدخال الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون في نظامك الغذائي.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع



الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، كالبطاطا والبطيخ، قد تؤدي إلى ارتفاعات سريعة في مستوى السكر في الدم و هذه الارتفاعات قد تُفاقم مقاومة الأنسولين واختلال التوازن الهرموني لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لذا، يُنصح باختيار بدائل ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، كالبطاطا الحلوة والتوت، للمساعدة في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

منتجات الألبان المضاف إليها هرمونات



قد تُخلّ منتجات الألبان المُستخرجة من حيوانات مُعالجة بهرمونات اصطناعية بالتوازن الهرموني الدقيق لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لذا، يُنصح باختيار منتجات ألبان عضوية وخالية من الهرمونات، أو التفكير في بدائل الحليب النباتية مثل حليب اللوز أو جوز الهند أو الشوفان.

فول الصويا

والإستروجينات النباتية

قد تؤثر فول الصويا والأطعمة الغنية بالإستروجينات النباتية على مستويات الهرمونات لدى بعض النساء ورغم أن تأثير فول الصويا على متلازمة تكيس المبايض غير واضح تمامًا، إلا أنه يُنصح النساء المصابات بهذه الحالة بتقليل استهلاكهن لفول الصويا وبدلاً من ذلك، يُنصح بالتركيز على تناول مصادر بروتين متنوعة مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبقوليات.

الكافيين والمشروبات الغنية بالكافيين



قد يؤثر الكافيين على إنتاج الهرمونات، وقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، مما يؤثر على أعراض متلازمة تكيس المبايض لذا قللي من تناول القهوة ومشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات الغنية بالكافيين ويمكن أن تكون أنواع الشاي العشبي أو المشروبات منزوعة الكافيين بدائل صحية.

الكحول



يؤدي استهلاك الكحول إلى اضطراب مستويات الهرمونات ووظائف الكبد، مما قد يزيد من تعقيد إدارة متلازمة تكيس المبايض ويُنصح بالحد من تناول الكحول أو تجنبه تمامًا و إذا اخترتِ شربه من حين لآخر، فافعلي ذلك باعتدال.

الزيوت والدهون المعالجة بدرجة عالية



تحتوي الزيوت النباتية المُعالجة بشكل كبير، مثل زيت الذرة وزيت فول الصويا، على دهون متحولة غير صحية وأحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي قد تُساهم في الالتهابات لذا، يُنصح باختيار دهون صحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، أو زيت جوز الهند، أو زيت الأفوكادو لدعم توازن الهرمونات.