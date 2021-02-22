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أخبار العالم

رقم هائل.. الداخلية السعودية تكشف إحصائية مخالفات الاحتراز من كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:37 ص
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية تكشف إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية
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قسم الخارجي
كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد- 19 حيث بلغت 44002 مخالفة خلال الفترة من 2 / 7 / 1442هـ حتى 8 / 7 / 1442هـ.

ووفقا لصحيفة "الرياض" السعودية، أشارت الإحصائية إلى أن منطقة الرياض سجلت أكبر عدد من المخالفات على مستوى المملكة بواقع 17851، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 10656، ثم المنطقة الشرقية بـ 5095، ومنطقة القصيم بـ 2387، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1899، ومنطقة الجوف بـ 1327، ومنطقة الباحة بـ 1075، ومنطقة عسير بـ 939، ومنطقة حائل بـ 896، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 742، ومنطقة تبوك بـ 611، ومنطقة جازان بـ 346، ومنطقة نجران بـ 178.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وكانت أمانة الرياض قد أعلنت اليوم، الاثنين، إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 66 منشأة خالفت التعليمات فواجهت الإغلاقات.. و4894 جولة تفتيشية لمراقبي أمانة منطقة الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية تُسفر عن رصد 467 مخالفة للإجراءات الاحترازية.
رقم هائل.. الداخلية السعودية تكشف إحصائية مخالفات الاحتراز من كورونا
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