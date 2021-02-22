عرْضها على الطب الشرعي.. تحقيقات موسعة في اتهام شاب بهتك عرض طفلة

اجرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بهتك عرض ابنة عمه حيث قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ماتعرضت له وتحديد اصاباتها





بداية الواقعة بلاغا تلقته الاجهزة بالجيزة، من عائلة الطفلة المجني عليها، أفاد بتضررهم من نجل عم والدها بقيامه بهتك عرضها والتعدى عليها جنسيا.





وعلى الفور شكلت الأجهزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.





وكشفت التحريات الأولية، أن والدة الطفلة تركت المنزل بعد خلافات مع زوجها، وان الزوج اعتاد على ترك اطفاله في الشقة والخروج للجلوس على المقهي، معطيا نسخة من مفتاح الشقة لنجل عمه للاطمئنان على اطفاله.





كما شرحت التحريات أن المتهم قام بالدلوف للشقة كعادته واستدرج الطفلة دخل غرفة وقام بالتعدي عليها جنسيا.





وعقب ذلك أخبرت الطفلة والدها بقيام نجل عمه بملامسة جسدها واصابتها في مناطق عفتها.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.