محافظ المنيا يلتقي نواب البرلمان لمناقشة عدد من الملفات المهمة

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب، عن دوائر "المنيا – سمالوط – مطاي"، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد أ. ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.
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ووجه نواب مركز سمالوط، الشكر لمحافظ المنيا، على الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال رصف الطرق بشوارع المركز، مما أدى إلى خلق سيولة مرورية للمواطنين، ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة، كما طالبوا المحافظ، بتوفير قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة لخدمة أهالي المركز.
وقال المحافظ، أن كل الأجهزة التنفيذية مسخرة للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا ان ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.
واستمع المحافظ، لآراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5مراكز وهي (ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس – مغاغة – العدوة)، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كل الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.
وناقش المحافظ، مع نواب البرلمان عددا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالي قرية البرجاية، وانشاء سجل مدني لخدمة أهالي مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانوني لضم احدى الوحدات الصحية بقرية تله لإمكانية نقل تبعيتها من احدي الجمعيات الاهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين.
وأعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات.