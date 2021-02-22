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محافظات

محافظ المنيا يلتقي نواب البرلمان لمناقشة عدد من الملفات المهمة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:02 م
صدى البلد
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ايمن رياض
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب، عن دوائر "المنيا – سمالوط – مطاي"، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد أ. ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

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ووجه نواب مركز سمالوط، الشكر لمحافظ المنيا، على الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال رصف الطرق بشوارع المركز، مما أدى إلى خلق سيولة مرورية للمواطنين، ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة، كما طالبوا المحافظ، بتوفير قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة لخدمة أهالي المركز.

وقال المحافظ، أن كل الأجهزة التنفيذية مسخرة للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا ان ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.

واستمع المحافظ، لآراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5مراكز وهي (ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس – مغاغة – العدوة)، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كل الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.

وناقش المحافظ، مع نواب البرلمان عددا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالي قرية البرجاية، وانشاء سجل مدني لخدمة أهالي مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانوني لضم احدى الوحدات الصحية بقرية تله لإمكانية نقل تبعيتها من احدي الجمعيات الاهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين. 

وأعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات.
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