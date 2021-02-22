انطلاق التدريبات الرئيسية لبطولة كأس العالم للرماية

انطلقت صباح اليوم الاثنين التدريبات الرئيسية للاعبي ولاعبات المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم للرماية "خرطوش"، وذلك ضمن استعدادات البطولة الجارية بميادين الرماية بنادي الصيد فرع 6 أكتوبر.





وتنطلق فعاليات البطولة بعد غد الأربعاء وتستضيفها مصر حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 400 رامي من 32 دولة عربية وأجنبية من مختلف دول العالم، وتقام المنافسات في الاسكيت والتراب من خلال مسابقات فردي، وزوجي سيدات، وزوجي رجال، وفرق مختلط.





وأنهت اللجنة المنظمة لكأس العالم للرماية كل الاستعدادات اللوجستية والإدارية المتعلقة بالبطولة التي سيفتتحها غدا الثلاثاء كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، رئيس اللجنة المنظمة، ورئيس الاتحاد الدولي للرماية.





ويشارك في البطولة لاعبو دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة.