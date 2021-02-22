بتكلفة 62 مليون جنيه.. تشغيل موقفي سيارات دمياط الجديدة غدا

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة،أنه سيتم تشغيل الموقفين الجديدين بمدينة دمياط الجديدة،غدا الثلاثاء،وذلك بتكلفة 62 مليون جنيه.

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة،أنه سيتم تشغيل الموقفين الجديدين بمدينة دمياط الجديدة،غدا الثلاثاء،وذلك بتكلفة 62 مليون جنيه.



