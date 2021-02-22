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أخبار العالم

طلب تقديم روحاني لـ القضاء.. البرلمان الإيراني يشن هجوما حادا ضد الرئيس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:31 م
البرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني يشن هجوما حادا ضد الرئيس
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دعاء أبوهشيمة
وجه البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، انتقادا إلى الرئيس حسن روحاني بالتساهل مع وكالة الطاقة الذرية الدولية، مشددا على منع المفتشين من الرقابة على المنشآت النووية.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عقد البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا لبحث الاتفاق الذي وقع أمس الأحد، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.

 وفي كلمة أمام البرلمان، قال ذو النور إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتهك قانون (الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني" الذي أقره البرلمان الإيراني"، مطالبا بإلغاء تلك الخطوة المتخذة أمس في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "يجري الآن في البرلمان الإيراني التوقيع على طلب لتقديم الرئيس وكل من خالف تطبيق قانون البرلمان إلى القضاء، وعلى القضاء أن ينظر فيه خارج نظام عمله الطبيعي".

واتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، أمس الأحد، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر.
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