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ديني

الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري لخطباء المكافأة الراغبين في التحسين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:29 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف موعد الاختبار التحريري  لخطباء المكافأة الراغبين في التحسين من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الذين أكدوا دخولهم عبر الموقع وتحت مسئوليتهم، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021م  بمقر مسجد النور بالعباسية ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا .

واشترطت الوزارة دخول الإمتحان بإحضار بطاقة الرقم القومي ، وإفادة معتمدة من المديرية التابع لها المتسابق بأنه يعمل خطيب مكافأة، وأن شروط الاختبار تنطبق عليه تمامًا .

لمعرفة الأسماء التي ستلتحق بالاختبارات اضغط هنا 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلف  المهندس سمير الشال، القائم بأعمال الوكيل الدائم بالوزارة، بعمل دراسة مالية لتحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة، وبخاصة غير العاملين منهم بالحكومة أو القطاع العام من حملة المؤهلات الجامعية الأزهرية ممن هم على بند التحسين.

وبحسب بيان، قرر جمعة، فتح باب الاختبار عاجلا أمام الراغبين في تحسين أحوالهم المالية ممن ليسوا على بند التحسين لنقل، من يجتاز الاختبار منهم على بند التحسين لتشملهم الدراسة القائمة، وعلى أن يتم تدبير المبالغ المالية اللازمة لذلك من الموارد المالية للوزارة.

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