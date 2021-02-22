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ثقافة

حفل Who Made Who من أمام معبد أبوسمبل ..فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قدمت الفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who عرضا بدون جمهور من أمام معبد أبو سمبل ، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل ،تعد من أبرز الظواهر الكونية ، تحدث مرتين كل عام يوم ٢٢ فبراير و يوم ٢٢ أكتوبر ، لتكون أيقونة ينتظرها الملايين من السائحين.

ويمكن مشاهدة حفل عرض Who Made Who اضغط هنا  
وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد" ، أبرز معلومات عن تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني .

1- تتكرر مرتين كل عام، يومي 22 أكتوبر و22 فبراير.
2- تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد،؛لتصل إلى قدس الأقداس.
3- تشع نور الشمس على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا .
4- لا تتعامد الشمس على وجه تمثال "بتاح" رغم تواجده على منصة الملك رمسيس.
5- يوما تعامد الشمس هما يوم مولده 22 أكتوبر ويوم تتويجه ملكا فى 22 فبراير.
6- يقال أن ظاهرة تعامد الشمس اكتشفت عام 1874 على يد المستكشفة إميليا إدوارذ.

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