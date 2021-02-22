المالية: خفض الضرائب إلى 20% فقط لتشجيع المستثمرين.. فيديو

قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن الوزارة مستمرة فى تحسين البيئة الضريبية للوصول إلى أفضل نظام ضريبى ممكن، لافتًا إلى أنه يتم العمل على تطوير القوانين لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.





وأشار خلال حديثه ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى، إلى أن ه اعتبارا من عام 2005 تم تخفيض الضريبة من 42% إلى 20% بالنسبة للمستثمرين، موضحا أن التخفيض يشمل كافة المستثمرين المصريين والعرب، بينما شركات قطاع الأعمال يطلق عليهم ضريبة مخصصة من البنك المركزي.



