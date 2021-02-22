طبيب الزمالك يتابع حالة الرباعى المصاب من السنغال

حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على متابعة حالة اللاعبين المصابين المتواجدين في القاهرة.
وتواصل طبيب الزمالك مع الدكتور محمد أسامة، وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي لمتابعة تنفيذ اللاعبين المصابين للبرنامج التأهيلي.
ويعاني محمود الونش مدافع الفريق من إصابة في الركبة، في حين يعاني حازم إمام من إجهاد عضلي ويواصل كل من محمد عبد الشافي ومحمد عبد السلام أداء تدريبات تأهيلية.
ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.