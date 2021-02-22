أغلبهم أطفال.. مصرع شخص واصابة 16 في انقلاب ميكروباص ببورسعيد

لقي شخص مصرعه وأصيب ١٦ راكبا اخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بمدخل طريق مفارق بحر البقر ، جنوب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد إصابة ١٦ راكبا و مصرع شخص اخر فى حادث انقلاب ميكروباص .





اقرا ايضا الغضبان: مؤسسات المجتمع المدني ساهمت فى الارتقاء بسلوكيات المواطنين





و كان مستشفى السلام قد استقبل ١١ حالة من مصابي الحادث و هم كل من عبد الرحمن عبد النبي 9 سنوات ، ، احمد عبد النبي الغول 7سنوات ، محمد ، احمد الافندي 9 سنوات ، محمد محمد فريد 1سنه ، احمد محمد فريد 3 سنوات ، محمود محمد فريد 4 سنوات ، ايناس محمد فريد 12 سنوات ، محمود عرفات حسن 55 سنه ، اسراء عبد الله الافندي 4سنوات ، ايه عبد الرحمن محمد 12 سنوات ، محمد فريد السيد جثه هامدة

كما تم نقل 5مصابين الي مستشفي التضامن وهم نسمه محمد فريد 5سنوات ، محمد اسلام الافندي 10 سنوات ، سيف اسلام محمد 8 سنوات ، لوجي احمد عبد النبي 4سنوات ، فاطمه محمد الافندي 40 سنه ، جميع المصابين اشتباه ما بعد الارتجاج .





وانتقل مأمور ورئيس مباحث قسم الجنوب على رأس قوة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى السلام و التضامن ببورسعيد، لتلقي العلاج اللازم.



