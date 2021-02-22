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حوادث

أغلبهم أطفال.. مصرع شخص واصابة 16 في انقلاب ميكروباص ببورسعيد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:36 م
حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص
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كتب محمد الغزاوى
لقي شخص مصرعه وأصيب ١٦ راكبا اخرين فى حادث انقلاب  ميكروباص بمدخل طريق مفارق بحر البقر ، جنوب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد إصابة  ١٦  راكبا  و مصرع شخص اخر فى حادث انقلاب  ميكروباص . 


و كان مستشفى السلام قد استقبل ١١ حالة من مصابي الحادث و هم كل من عبد الرحمن عبد النبي 9 سنوات ، ، احمد عبد النبي الغول 7سنوات ، محمد ، احمد الافندي 9 سنوات ، محمد محمد فريد 1سنه ، احمد محمد فريد 3 سنوات ، محمود محمد فريد 4 سنوات ، ايناس محمد فريد 12 سنوات ، محمود عرفات حسن 55 سنه ، اسراء عبد الله الافندي 4سنوات ، ايه عبد الرحمن محمد 12 سنوات ، محمد فريد السيد جثه هامدة
كما  تم نقل 5مصابين الي مستشفي التضامن وهم نسمه محمد فريد 5سنوات ، محمد اسلام الافندي 10 سنوات ، سيف اسلام محمد 8 سنوات ، لوجي احمد عبد النبي 4سنوات ، فاطمه محمد الافندي 40 سنه ، جميع المصابين اشتباه ما بعد الارتجاج . 

وانتقل مأمور ورئيس مباحث قسم الجنوب على رأس قوة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى السلام و التضامن ببورسعيد، لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع السيارة  من نهر الطريق وإعادة حركة المرور، والتحفظ على السيارة بمعرفة قسم شرطة الجنوب، وتحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.
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