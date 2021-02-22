الغضبان: مؤسسات المجتمع المدني ساهمت فى الارتقاء بسلوكيات المواطنين

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، خلال لقاء نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، علي أهمية دور الجمعيات الأهلية بالمحافظة وان بورسعيد كانت اول المحافظات التى أعلن خلوها من العشوائيات

ونتيجة لانتقال قاطنى العشوائيات لمناطق سكنية جديدة قمنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة مشكاة نور الخيرية للعمل على تغيبر سلوكيات المواطنين والارتقاء بها، وتنميط سلوكيات المواطنين للقضاء على السلوك العشوائى.





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وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد السيد جهود مؤسسة كابسى فى تقديم الدعم المادى للأسر الأكثر احتياجا والمشاركة الاجتماعية للمؤسسة فى عدد من المجالات.



