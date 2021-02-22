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محافظات

الغضبان: مؤسسات المجتمع المدني ساهمت فى الارتقاء بسلوكيات المواطنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:49 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال لقاء نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، علي أهمية دور الجمعيات الأهلية بالمحافظة وان بورسعيد كانت اول المحافظات التى أعلن خلوها من العشوائيات 
ونتيجة لانتقال قاطنى العشوائيات لمناطق سكنية جديدة قمنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة مشكاة نور الخيرية للعمل على تغيبر سلوكيات المواطنين والارتقاء بها، وتنميط سلوكيات المواطنين للقضاء على السلوك العشوائى. 

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وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد السيد جهود مؤسسة كابسى فى تقديم الدعم المادى للأسر الأكثر احتياجا والمشاركة الاجتماعية للمؤسسة فى عدد من المجالات.

وكذا تم عرض نماذج للمشاركة الاجتماعية التى قامت بها مؤسسة مشكاة نور للارتقاء بسلوكيات المواطنين فى المناطق الشعبية من خلال كشك أخلاق الذى أطلقته المؤسسة، وجهود المؤسسة فى دعم الحرف اليدوية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجا .
الغضبان: مؤسسات المجتمع المدني ساهمت فى الارتقاء بسلوكيات المواطنين
الغضبان: مؤسسات المجتمع المدني ساهمت فى الارتقاء بسلوكيات المواطنين
الغضبان: مؤسسات المجتمع المدني ساهمت فى الارتقاء بسلوكيات المواطنين
الغضبان: مؤسسات المجتمع المدني ساهمت فى الارتقاء بسلوكيات المواطنين
الغضبان: مؤسسات المجتمع المدني ساهمت فى الارتقاء بسلوكيات المواطنين
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