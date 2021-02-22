شركة القناة: حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي في المحافظات الثلاثة

نه تم الانتهاء من عملية غسيل مروق المحطة المرشحة الانجليزية بمنطقة القصاصين، بسعة تصميمية 45 لتر/ ث، بالإضافة الي الانتهاء من أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بمنطقة ابو هيكل، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب ، ورمال، ومُخلَّفات والمواد الصلبة، وذلك تحت أشراف مباشر من محمود حسونه، رئيس منطقة القصاصين. قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، مساء أمس الأحد، إ





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

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وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت، أمس الأحد، انه تم من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 700 مم GRP المغذى لرافع وخزان الدوايدة بمركز ومدينة التل الكبير، والانتهاء من أعمال الاصلاح كسر عداية 4 بوصة بمنطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير، واصلاح كسر خط مياه قطر 6 بوصة بمركز ومدينة القصاصين وتغيير بعض أجزاء من الخط بطول 12 متر نظرا لتهالكها بمعرفة فريق الشبكات، والانتهاء من أصلاح كسر خط 4 بوصة بقرية أم عزام ، بمركز القصاصين، واصلاح كسر خط 2 بوصة بمركز ومدينة القصاصين.



