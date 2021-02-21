محافظ بورسعيد يشهد احتفال جمعية «المحاربين القدماء» بيوم الشهيد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، يرافقه اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، لتكريم أبناء محافظة بورسعيد من أسر الشهداء والمصابين من ابناء القوات المسلحة والشرطة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.





جاء ذلك بحضور اللواء ناصر حريز مدير الأمن والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري العقيد محمد عبد الهادي للمحافظة وأسر الشهداء والمصابين.





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وقدم المحافظ التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، فهم من ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، وحفظ أمنه واستقراره، وليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار.









أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد والمحارب القديم، لتكريم أبناء بورسعيد من أسر الشهداء والمصابين، تقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال والعمل على تخليد ذكراهم العطرة .





وأكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية على مر العصور ، تقدم أبطالا ونماذجا مضيئة ، نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر، بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة، حيث اقترنت الشهادة ببطولات عظيمة، تبعث علينا جميعا الفخر والعزة،



