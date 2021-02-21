محافظ بورسعيد يشهد احتفال جمعية «المحاربين القدماء» بيوم الشهيد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، يرافقه اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، لتكريم أبناء محافظة بورسعيد من أسر الشهداء والمصابين من ابناء القوات المسلحة والشرطة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء ناصر حريز مدير الأمن والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري العقيد محمد عبد الهادي للمحافظة وأسر الشهداء والمصابين.
اقرا ايضا
وقدم المحافظ التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، فهم من ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، وحفظ أمنه واستقراره، وليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار.
أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد والمحارب القديم، لتكريم أبناء بورسعيد من أسر الشهداء والمصابين، تقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال والعمل على تخليد ذكراهم العطرة .
وأكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية على مر العصور ، تقدم أبطالا ونماذجا مضيئة ، نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر، بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة، حيث اقترنت الشهادة ببطولات عظيمة، تبعث علينا جميعا الفخر والعزة،
من جانبه ، دعا اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، كما نقل خلال كلمته تحيات الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتحيات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة، مؤكدًا أن القوات المسلحة حريصة على تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبنائها تقديرا لهم وعرفانا بدورهم، وأن هذا التكريم يأتي ترسيخا للقيم السامية التي تقوم عليها القوات المسلحة.