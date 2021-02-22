الأهلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة سيمبا التنزاني

أعلن محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا، سلبية المسحة الطبية لجميع أعضاء البعثة.





وتلقى الدماطي إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والجهة المحلية المشرفة على إجراء المسحة، يفيد بسلبية المسحة الطبية للاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة في تنزانيا.





وأجرت بعثة الأهلي في تنزانيا مسحة طبية أمس الأول السبت؛ استعداد لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.





ويخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم على استاد «مكابا» في دار السلام بتنزانيا؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء.