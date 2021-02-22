ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المدن الجامعية بالمنيا تستعد لعودة الطلاب في 26 فبراير الجاري

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:10 م
المدن الجامعية بجامعة
المدن الجامعية بجامعة المنيا
Advertisements
ايمن رياض
أعلن الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن عودة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن الجامعية بالفصل الدراسي الأول للإقامة بالمدن، اعتبارًا من الجمعة 26/2/2021.

وأوضح أن عودة الطلاب ستتم وفقًا لنفس الإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة سابقًا للوقاية من فيروس كورونا والتي تضمن صحة وسلامة الطلاب، وذلك استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة، وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات مباشرة، وفقًا لآليات نظام التعليم الهجين.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية سيكون بنفس أماكنهم وغرفهم، وطبقًا لما هو متبع سابقًا وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني والغرف يوميًا، وتقليل الكثافة الطلابية بالغرف إلي فردين فقط، ومراعاة التباعد بين الطلاب وقياس درجة حرارتهم بالكاشفات الحرارية في كل مرة يترددون فيها علي أماكن أقامتهم، والتشديد علي ارتداء الكمامات الواقية مع توفير وجبات التغذية للطلاب مغلفة، ويتم توزيعها عليهم في مقار إقامتهم بالمدن بعد حجزها إلكترونيًا. 

اقرأ المزيد 

في سياق متصل نظمت الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية بجامعة المنيا، بالقاعة الصغرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات، برعاية وتوجيهات من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، ندوة تعريفية عن المهام والأعمال الوظيفية التي يتم ممارستها من قبل العاملين بالإدارة العامة بإداراتها العلمية والثقافية، وكذلك المعوقات والعوامل التي تحول دون تحقيق أهداف ومهام عمل الإدارة وتؤثر بشكل سلبي على مخرجات العمل وصنع القرار، إلي جانب تدريب الكوادر الإدارية وتزويدهم بالخبرات المطلوبة في ضوء معايير تخدم مصلحة العمل الإداري وتحقق أهدافه.

حضر الندوة الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة حنان محمد عبد العزيز مدير الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، وبحضور مديري الإدارات والعاملين بالعلاقات العلمية والثقافية وشئون أعضاء هيئة التدريس وشئون العاملين بكليات الجامعة المختلفة.

وتناولت الندوة عرض تقدمي مبسط يشرح مهام العلاقات العلمية؛ والتي تشمل إنهاء الأعمال المختصة بإجازات المرافقة، والإعارات، والبعثات، والاجازات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس، إلي جانب أعمال العلاقات الثقافية والتي تشمل؛ حضور المؤتمرات الخارجية، والإيفاد للبعثات والمهمات العلمية، والإجازات الدراسية، والاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم، والجوائز العلمية، والبرامج التنفيذية والاستضافة للأساتذة الزائرين، والخبراء الأجانب، والاتحادات الدولية.

وخلال الندوة تم توزيع ملف يضم اللوائح المنظمة والمستندات المطلوب استيفاءها لكل نوع من أنواع الإجازات الممنوحة. 

كما تم فتح باب النقاش وتلقي الاستفسارات لتذليل أي معوقات تواجه العاملين لاستيفاء المستندات وتسهل إصدار الإجراءات التنفيذية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عقوبات تصل للفصل.. التعليم العالي تواجه مخالفي إجراءات مكافحة كورونا في الجامعات

تأجيل الامتحانات بجامعة سوهاج لما بعد إجازة نصف العام

القاهرة وحلوان وعين شمس.. جامعات تخلي المدن الجامعية وتعلن استمرار الدراسة أونلاين

آداب القاهرة: تخفيف المقررات للطلاب ذوي الهمم.. بدء رفع مناهج الفصل الدراسي الثاني.. وخطة لتحسين وتطوير الأداء الإداري

جامعة الوادي الجديد: إعلان جداول امتحانات نصف العام بكل الكليات

بعد قرار التأجيل .. محمود علم الدين يكشف موعد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

ترشيحاتنا

بعد حادثة "دنفر" .. بريطانيا تمنع بوينج 777 من دخول مجالها الجوي

أنباء عن إصابة عمر البشير بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى

بيراميدز يقع فى مجموعة الرجاء المغربى ونكانا الزامبى ونامونجو التنزاني

بعد تعيينه المفاجئ .. تعرف على الغاني دانيا لاريا حكم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي

مقتل سفير إيطاليا لدى الكونغو في هجوم مسلح

بكرة فرصة من دهب.. مزاد سيارات الجمارك على 15 نوعا| جميع التفاصيل والشروط

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

السيسي يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصري واستكمال استصلاح أراضي توشكي

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

اعترافات الإرهابي أبو آسر: تلقيت تكليفا من هشام عشماوي بتأسيس خلية تابعة لـ تنظيم المرابطون في مصر

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور

مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة