المدن الجامعية بالمنيا تستعد لعودة الطلاب في 26 فبراير الجاري

أعلن الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، عن عودة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن الجامعية بالفصل الدراسي الأول للإقامة بالمدن، اعتبارًا من الجمعة 26/2/2021.





وأوضح أن عودة الطلاب ستتم وفقًا لنفس الإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة سابقًا للوقاية من فيروس كورونا والتي تضمن صحة وسلامة الطلاب، وذلك استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة، وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات مباشرة، وفقًا لآليات نظام التعليم الهجين.





وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية سيكون بنفس أماكنهم وغرفهم، وطبقًا لما هو متبع سابقًا وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني والغرف يوميًا، وتقليل الكثافة الطلابية بالغرف إلي فردين فقط، ومراعاة التباعد بين الطلاب وقياس درجة حرارتهم بالكاشفات الحرارية في كل مرة يترددون فيها علي أماكن أقامتهم، والتشديد علي ارتداء الكمامات الواقية مع توفير وجبات التغذية للطلاب مغلفة، ويتم توزيعها عليهم في مقار إقامتهم بالمدن بعد حجزها إلكترونيًا.





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في سياق متصل نظمت الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية بجامعة المنيا، بالقاعة الصغرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات، برعاية وتوجيهات من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، ندوة تعريفية عن المهام والأعمال الوظيفية التي يتم ممارستها من قبل العاملين بالإدارة العامة بإداراتها العلمية والثقافية، وكذلك المعوقات والعوامل التي تحول دون تحقيق أهداف ومهام عمل الإدارة وتؤثر بشكل سلبي على مخرجات العمل وصنع القرار، إلي جانب تدريب الكوادر الإدارية وتزويدهم بالخبرات المطلوبة في ضوء معايير تخدم مصلحة العمل الإداري وتحقق أهدافه.





حضر الندوة الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة حنان محمد عبد العزيز مدير الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، وبحضور مديري الإدارات والعاملين بالعلاقات العلمية والثقافية وشئون أعضاء هيئة التدريس وشئون العاملين بكليات الجامعة المختلفة.





وتناولت الندوة عرض تقدمي مبسط يشرح مهام العلاقات العلمية؛ والتي تشمل إنهاء الأعمال المختصة بإجازات المرافقة، والإعارات، والبعثات، والاجازات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس، إلي جانب أعمال العلاقات الثقافية والتي تشمل؛ حضور المؤتمرات الخارجية، والإيفاد للبعثات والمهمات العلمية، والإجازات الدراسية، والاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم، والجوائز العلمية، والبرامج التنفيذية والاستضافة للأساتذة الزائرين، والخبراء الأجانب، والاتحادات الدولية.





وخلال الندوة تم توزيع ملف يضم اللوائح المنظمة والمستندات المطلوب استيفاءها لكل نوع من أنواع الإجازات الممنوحة.



