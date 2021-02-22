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رياضة

الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا لجميع اللاعبين قبل لقاء تونجيث

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة ببعثة الفريق للكشف عن فيروس كورونا. 

وخضعت بعثة الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا عقب وصولها إلى العاصمة السنغالية داكار.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد "لات ديور " بمدينة ثيس السنغالية التى تستضيف لقاء الفريق الأبيض أمام مضيفه تونجيث فى نفس الموعد غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا .

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للسنغال أمس بعد رحلة معاناة فى السفر من مطار القاهرة إلى داكار استغرقت قرابة الـ 23 ساعة بسبب عدم قدرة الطائرة الخاصة على عبور الأجواء الموريتانية لعدم حصولها على تصريح، الأمر الذي جعل البعثة تمكث فى الجزائر 6 ساعات حتى تمكنت وزارة الشباب والرياضة والطيران المدنى والخارجية من إنهاء الأزمة. 
 

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