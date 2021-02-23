قطع التيار الكهربائي عن ميت نما بشبرا الخيمة 4 ساعات.. اليوم

أعلنت شركة كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائي عن قرية ميت نما اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا لأعمال الصيانة بمحطة محولات شبرا الخيمة وجرى إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل.









أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية في تصريح لها رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية، استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه.





وأشارت آمال بركات إلى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، مناشدة المواطنين بالحفاظ عليها وعدم إتلافها.





من جانبه تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية دفعة من السيارات الجديدة لكسح المياه سعة 20 متر مكعب للمساهمة فى رفع مياه الأمطار.





وأضاف رئيس الشركة خلال تفقده السيارات الجديدة أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مؤكدا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.





وأكد مجاهد أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التى تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف وذللك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.





وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية لميدان كاميليا بمنطقة المنشية وكذلك أعمال رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها ويأتى ذلك فى إطار إعادة تنظيم المدينة بصورة حضارية تليق بأبنائها.





وأكد المحافظ أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج -كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفة تقدر بمبلغ 9 ملايين جنيه.





ويجرى ذلك طبقا لمخططات هندسية والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين بالإضافة إلى أن شارع فريد ندا والذى يعد المدخل الرئيسي للعاصمة حيث تبلغ تكلفة تطويره 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.