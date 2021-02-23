ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع التيار الكهربائي عن ميت نما بشبرا الخيمة 4 ساعات.. اليوم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:01 ص
التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائي عن قرية ميت نما اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا لأعمال الصيانة بمحطة محولات شبرا الخيمة وجرى إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل.


أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية في تصريح لها رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية، استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه.

وأشارت آمال بركات إلى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، مناشدة المواطنين بالحفاظ عليها وعدم إتلافها. 

من جانبه تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية دفعة من السيارات الجديدة لكسح المياه سعة 20 متر مكعب للمساهمة فى رفع مياه الأمطار.

وأضاف رئيس الشركة خلال تفقده السيارات الجديدة أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مؤكدا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.

وأكد مجاهد أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التى تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف وذللك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية لميدان كاميليا بمنطقة المنشية وكذلك أعمال رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها ويأتى ذلك فى إطار إعادة تنظيم المدينة بصورة حضارية تليق بأبنائها.

وأكد المحافظ أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج -كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفة تقدر بمبلغ 9 ملايين جنيه.

ويجرى ذلك طبقا لمخططات هندسية والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين بالإضافة إلى أن شارع فريد ندا والذى يعد المدخل الرئيسي للعاصمة حيث تبلغ تكلفة تطويره 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يحدث في القليوبية.. انطلاق خدمة سداد فواتير المياه من خلال منافذ فوري

اليوم.. قطع الكهرباء عن 9 قرى بالقليوبية لأعمال الصيانة

قطع مياه الشرب عن منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة 7 ساعات

اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة بنها

محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها.. صور

لأعمال الصيانة.. قطع التيار الكهربائي عن 8 قرى بشبين القناطر غدا

ترشيحاتنا

الإير باج أنقذ حياته .. شقيق عمرو أديب يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. فيديو

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحاجة قبل الفجر .. 10 سور اقرأ إحداها واذكر حاجتك

ترامب يستعد لإعلان أولى تحركاته للترشح للرئاسة لعام 2024

الأهلي يتعاقد مع مهاجم سوبر من إفريقيا

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

سفير مصر في تنزانيا يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو