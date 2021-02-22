للاطمئنان على تقديم الخدمة.. حملة للمرور على المنشآت الصحية بكفر شكر..صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة استهدفت المنشآت الصحية والطبية بنطاق المركز والمدينة لمتابعة عملية الانضباط وحسن استقبال المرضى ومتابعة الإجراءات الوقائية لتفشي فيروس كورونا.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة و كفر شكر فى بيان له اليوم ان الحملة جاءت فى اطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واستهدفت المرور على المستشفى المركزى المخصصة لاستقبال مصابي كورونا والإدارة الصحية والمركز الطبى لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار رئيس المدينة الى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة، للمرور على كافة المنشآت الصحية والطبية بنطاق المركز والمدينة، لمتابعة مدى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، علاوة علي متابعة انضباط العمل وتواجد الأطباء، وجودة تقديم الخدمات الصحية والطبية، لأهالينا المرضى حفاظا على صحتهم.





وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد تفقد مستشفى كفر شكر المركزى بعد تشغيلها واستقبال المرضي حيث وجه المحافظ بضرورة توفير كافة الأطقم الطبية في كافة التخصصات بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء الباطنة العامة وجراحة المخ والأعصاب وعلى جانب اخر تجهيز غرف عناية مركزة لغير مرضي الكورونا للاستفادة من المستشفى بشكل كامل كما تفقد المحافظ أيضا أعمال تركيب عدد 41 ماكينة غسيل كلوي حيث وجه المحافظ بسرعه الانتهاء وبدء استقبال المرضى.





ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.





وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد من ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه والتى تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي و قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي و طوخ المركزي.