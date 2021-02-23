وزيرة التضامن: اهتمام رئاسي بقضية مكافحة التعاطي والإدمان لحماية الشباب .. و"العزيمة" يقدم الخدمات العلاجية لـ6 الآف مريض إدمان سنويا مجانا

مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد:

-المركز يقدم الخدمات العلاجية لـ 6 الآف مريض إدمان سنويا مجانا

-متعافى من الإدمان يبتكر تصميم ماكيت لمركز العزيمة لتأهيل المرضى بورشة التدريب خلال فتره التشغيل التجريبي

-برامج لتوعية طلاب المدارس والعمال بالمصانع بمشكلة المخدرات استفاد منها 10 آلاف طالب وطالبة و2500 عامل





زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان بمدينة بور فؤاد وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهم مؤخرا بمحافظات "بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح "، لخدمة ما يقرب من "35 ألف" مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة.





وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن يوم 16 فبراير 2021 من الأيام الفارقة في مسيرتنا لمواجهة قضية تعاطي وإدمان المخدرات؛ فلقد شهد هذا اليوم تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح مراكز العزيمة لمكافحة وعلاج الادمان بمحافظات "بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح".





وأكدت أن اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة التعاطي والإدمان كأحد القضايا التي تمثل خطرًا يهدد شبابنا ويلقى علي عاتقنا بمزيد من المسئوليات للمواجهة الحاسمة والجادة والمتكاملة لقضية المخدرات، وهي المواجهة التي نحرص أن تكون مستندة على البحث العلمي الرصين، وتصل نسبة تعاطي المخدرات بالمحافظة بين الفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة إلي 4% وفقًا لبيانات المسح القومي الشامل عن مشكلة المخدرات 2020.





وأضافت "القباج" انه تردد علي خدمة الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 2600 مريض إدمان من أبناء المحافظة خلال عام 2020، 75% منهم في الفئة العمرية من 18 إلي 30 عام وهي مرحلة الشباب وبدء العمل والإنتاج، كما تم إجراء كشف المخدرات علي 6935 موظفا بالجهاز الإداري لمحافظة بورسعيد خلال عام 2020 وتشير البيانات سالفة الذكر إلى الأهمية القصوي لمركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان لخدمة أبناء المحافظة ممن وقعوا في مرض الإدمان.





كذلك تؤكد هذه البيانات ، الأهمية البالغة لأنشطة الوقاية، ولقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال عام 2020 بتنفيذ برامج التوعية بمشكلة المخدرات، واستفاد منها 10 آلاف طالب وطالبة داخل 130 مدرسة، و3000 شاب داخل 14 مركز شباب ونادى إضافة إلى توعية 2500 عامل بقضية المخدرات داخل المصانع والشركات الكبري، كما تم تنفيذ سلسلة من ورش العمل والندوات بالتعاون مع مركز النيل للإعلام تستهدف الأسرة وتوعيتهم بأساليب وقاية أبنائهم، ومحددات الاكتشاف المبكر واستفاد منها ما يقرب من 10 آلاف مشارك.





ووجهت الوزيرة بتكثيف برامج التوعية والحماية من المخدرات داخل المناطق السكنية الحديثة "بديلة العشوائيات" بالمحافظة وأن تكون البداية بمساكن الأمل التى تفقدتها اليوم، كما وجهت الوزيرة التحية والتقدير للعاملين بصندوق مكافحة الإدمان وبمركز العزيمة متابعة: "أقول لكم أمامكم مسئولية كبيرة أثق أنكم أهل لها لخدمة أبنائنا مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد الباسلة التي يمثل تاريخها رمز للكفاح الوطني، وأثق تمامًا أن هذه المحافظة التي نجحت عبر تاريخها في صد العدوان الغاشم عن الشعب المصري قادرة علي صد عدوان المخدرات الذي يمثل أحد أكبر المخاطر التي تحدق بشبابنا.





كما وجهت الوزيرة الشكر للمحافظ لاهتمامه ودعمه لمركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان بالمحافظة وتسخيره لكافة الإمكانات ليخرج هذا المركز للنور بهذه الصورة اللائقة لخدمة أبناء محافظة بورسعيد ومحافظات القناة .





وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مركز تأهيل مرضي الإدمان ببورفؤاد يعد أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات "القناة – شمال سيناء "لافتا الى انه تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ (80) سرير ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة 6 آلاف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.





وأضاف "عثمان" أن المركز "يضم صالة جيم – وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التى يحتاجها سوف العمل ، مكتبة ، مسرح، قاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية.



