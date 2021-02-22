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أخبار العالم

البرلمان العربي يعلن عن آلية جديدة لرصد حقوق الإنسان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:49 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا
أعلن رئيس البرلمان العربي إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان كآلية عربية  لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية.


وشدد رئيس البرلمان العربي خلال جلسته الثالثة التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، رفضه التام لما تضمنته البيانات والتقارير المُسيَّسة والمغلوطة التي صدرت مؤخرًا  من بعض الجهات والمنظمات  بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر، ومؤكدًا في الوقت على أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، ولكنه ضد النهج المشبوه الذي يعتمد على تسييس ملف حقوق الإنسان وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض رئيس البرلمان العربي التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة والتي تبعث على التفاؤل والأمل، مثمنًا مخرجات قمة العلا وما تضمنته من مواقف وقرارات ترقى لمستوى التحديات التي تمر بها المنطقة العربية، ومشيدًا بالجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية  لإنجاح هذه القمة، ودورها الريادي العالمي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيرًا إلى إشادة رئاسة البرلمان العربي في حينه بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات خلال رئاستها لقمة العشرين.

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