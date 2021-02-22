الضربة القاضية .. ملكة بريطانيا تسرق الأضواء من هاري وميجان بقرار صادم جديد | صور





كان من المقرر أن تقيم الملكة إليزابيث حفل الكومنولث السنوي في 8 مارس، ولكن تم إلغاؤه لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن بسبب فيروس كورونا، حسبما أعلن القصر هذا الصباح.





وبدلًا من ذلك، اختارت الملكة مشاركة رسالتها السنوية قبل 24 ساعة من الاحتفال بيوم الكومنولث، في خطاب تم تسجيله مسبقًا في قلعة وندسور وبثه على بي بي سي وان يوم الأحد 7 مارس.





وهو نفس اليوم المقرر فيه عرض مقابلة هاري وميجان المنتظرة مع المذيعة الشهيرة «أوبرا وينفري»، وهي ضربة قاضية للثنائي خاصة بعدما أعلنت الملكة منذ أيام تجريدهما من ألقابهما وواجباتهما الملكية بعد عام من خروجهما.





سيتم عرض خطاب الملكة على الملايين قبل ساعات قليلة من عرض مقابلة هاري وميجان الحميمة مع أوبرا وينفري في عرض خاص مدته 90 دقيقة على شبكة سي بي إس.





وفي عرض للوحدة الملكية والاتحاد العائلي، سيشارك الأمير تشارلز وزوجته وكاميلا دوقة كورنوال، والأمير ويليام وزوجته كيت دوقة كامبريدج، وصوفي كونتيسة ويسيكس، في العرض الذي تستضيفه المذيعة «أنيتا راني» من أجل مشاركة وجهات نظرهم الملكية حول أهمية روابط الكومنولث البريطانية.





في حين أكد متحدث باسم القصر: "تم اتخاذ القرار بالاشتراك بين الدير وبي بي سي والأسرة الملكية منذ حوالي ثلاثة أسابيع".





الصدام بين بيان الملكة على بي بي سي والمقابلة مع قناة سي بي إس التي أجرتها عائلة ساسكس بملايين الدولارات له أهمية إضافية لأن خدمة الكومنولث العام الماضي كانت عندما انسحب الزوجان بصفتهما من العائلة المالكة، وكانت آخر مرة يظهرا فيها مع الجدة الملكة وويليام الأخ.

وجهت ملكة بريطانيا الضربة القاضية لحفيدها الأمير هاري وزوجته، فقد قررت أن تسرق منهما الأضواء من خلال إعلان توجيه خطاب للأمة على شاشة التلفزيون بدعم من الأمير تشارلز والأمير ويليام قبل ساعات فقط من بث مقابلة هاري وميجان مع صديقتهما أوبرا في الولايات المتحدة الأمريكية.