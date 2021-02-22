مصدر أمني يكشف أسباب حادث انقلاب سيارة رجل الأعمال ياسين عجلان بالبحيرة

أكدت مصادر أمنية بمحافظة البحيرة، أن سبب حادث انقلاب سيارة رجل الأعمال ياسين عجلان، انفجار إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة أثناء السير على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، ولا توجد شبهة جنائية حتى الآن.

كما أوضحت مصادر طبية بمستشفى وادي النطرون، أن الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان مستقرة ولايوجد إصابات خطيرة، مشيرًا إلي أن تضمنت الإصابة خلع في الكتف وتم إجراء الإسعافات الأولية الأزمة و خروجها على الفور من المستشفى

وكان قد لقي رجل الأعمال ياسين عجلان مصرعه وأصيبت زوجته وسائق سيارته، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارته أثناء العودة من القاهرة، علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية أمام كوبري بني سلامة بإتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع رجل الأعمال "ياسين عبد الفتاح عجلان"، 68 عامًا، وإصابة كل من زوجتة أميرة حازم الشريف، 58 عامًا، ومصطفي عبد الحميد نصر، 28 عامًا"،سائق السيارة"، تم نقل جثة رجل الأعمال إلي مشرحة مستشفى وادى النطرون والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.