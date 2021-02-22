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حوادث

مفاجأة.. التنظيم الدولي للإخوان يكلف أيمن نور بتدشين اتحاد قوي لإعادة الجماعة للمشهد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:40 م
ايمن نور
ايمن نور
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مصطفى رماح
كشفت جبهة شباب الصحفيين، تفاصيل وأسرار المؤامرة الجديدة على مصر لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلي المشهد السياسي وخداع الإدارة الامريكية الجديدة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي، أن كلمة السر الهارب إلي تركيا أيمن نور الذي تلقي تكليفا من التنظيم الدولي للإخوان لتنفيذ مخططهم الجديد من خلال تدشين ما يسمى إتحاد القوي الوطنيه المصرية كغطاء مدني لعودة الإخوان الافاقون والمقابل ملايين الدولارات.

وأضاف طوالة، أن قيادات التنظيم الدولي كلما يفشلون في ملف لإثارة الفوضي في البلاد بعد أن يكشفهم الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر سرعان ما يبحثوا عن خدعة أخري ولكن هيهات فقد أصبحوا أوراقا محروقة لا تحرك شعرة من اصغر طفل في مصر.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان أيمن نور عميل الجماعة الإرهابية ومن على شاكلته في الكذب والفبركة والخيانة وبيع الاوطان من الهاربين خارج البلاد كل هدفهم إشاعة الإحباط لدي رجل الشارع البسيط في إطار محاولاتهم اليائسة و البائسة لعرقلة النجاحات والانجازات الكبيرة وتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

وأوضح طوالة ان نور يعقد اجتماعات مستمرة مع الهاربين في تركيا لوضع الخطوط العريضة على هذا الكيان الوهمي لتنفيذ أجندات ومخططات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.
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