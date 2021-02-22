الرئيس يطور منظومة زراعته.. الديهي: القطن المصري له سمعة جيدة عالميا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القطن المصري له سمعة جيدة على مستوى العالم، والعالم يتباهي بصناعة القطن المصري في كافة أنحاء العالم .





وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا حاليا بزراعة القطن المصري ورفع كفائته .





وتابع نشات الديهي :" الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة القطن المصري، ومن الضروري إحداث تطوير في منظومة زراعة القطن في مصر ".





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة، إن الاجتماع تناول متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي".