ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس يطور منظومة زراعته.. الديهي: القطن المصري له سمعة جيدة عالميا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:46 م
القطن
القطن
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن  القطن المصري له سمعة جيدة على مستوى العالم، والعالم يتباهي بصناعة القطن المصري في كافة أنحاء العالم .

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، أن  الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا حاليا بزراعة القطن المصري ورفع كفائته .

 وتابع نشات الديهي :" الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة القطن المصري،  ومن الضروري إحداث تطوير في منظومة زراعة القطن في مصر ".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة، إن الاجتماع تناول متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"الديهي": مدينة الروبيكي تنقل صناعة الجلود من العصور الوسطي للحداثة

نشأت الديهي: سد النهضة هو التحدي الأكبر لـ الجيل الحالي ..فيديو

السيسي يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصري واستكمال استصلاح أراضي توشكي

شاهد .. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة خطة النهوض بمنظومة القطن المصري

برلماني: توجيهات الرئيس باستعادة مكانة القطن المصري «بداية مبشرة»

ترشيحاتنا

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

بشرى سارة لسائقي التاكسي.. وفر 14 ألف جنيه سنويا لو بتستهلك 10 لتر بنزين يوميا

حالة السيدة أمل .. الرئيس السيسي يستجيب للإعلامية عزة مصطفى على الهواء

إجراءات صارمة.. الكويت تصدر قرارات عاجلة للحد من تفشي كورونا

شاهد .. كيف نجحت الداخلية فى إسقاط عصابة النصب الإلكترونى؟

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

عاجل.. تعديل جديد في تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون أحمر.. هدى المفتي تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة

مواصفات تويوتا افالون موديل 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي

العالم ينتظر .. شاهد صبار ينبت زهرة القمر النادرة لأول مرة | صور