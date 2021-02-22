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رياضة

أحمد غنيم لاعب سيراميكا كليوبترا: نسعى لتحقيق لقب كأس مصر.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:04 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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حسن العمدة
أعرب أحمد غنيم لاعب فريق سيراميكا كليوبترا، عن سعادته بالتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

وحصد سيراميكا كليوباترا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر، بفوزه على غزل المحلة بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية بدور الـ32.

وقال أحمد غنيم عقب المباراة: ""لعبنا مباراة جيدة أمام فريق مشحون معنويا، ونجحنا في الضغط عليهم من البداية، وأضعنا فرصتين محققتين في أول 15 دقيقة".

وأضاف: "بطولة الكأس مهمة للغاية مثل الدوري، وكلنا على قلب رجل واحد، وهدفنا تحقيق اللقب".
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