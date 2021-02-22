أحمد غنيم لاعب سيراميكا كليوبترا: نسعى لتحقيق لقب كأس مصر.. فيديو





وحصد سيراميكا كليوباترا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر، بفوزه على غزل المحلة بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية بدور الـ32.





وقال أحمد غنيم عقب المباراة: ""لعبنا مباراة جيدة أمام فريق مشحون معنويا، ونجحنا في الضغط عليهم من البداية، وأضعنا فرصتين محققتين في أول 15 دقيقة".





وأضاف: "بطولة الكأس مهمة للغاية مثل الدوري، وكلنا على قلب رجل واحد، وهدفنا تحقيق اللقب".

أعرب أحمد غنيم لاعب فريق سيراميكا كليوبترا، عن سعادته بالتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر.