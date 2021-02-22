ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محام بالنقض: دعوى صحة التوقيع تأتي لحفظ الحقوق.. وقانون الشهر العقاري لم يتغير منذ عام 1946 .. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:11 م
وسام إسماعيل المحامي
وسام إسماعيل المحامي بالنقض
Advertisements
محمود محسن
قال وسام إسماعيل المحامي بالنقض هناك خلط بين تطبيق القانون وبين دعوى صحة التوقيع مؤكدا أن دعوى صحة التوقيع دعوة لحفظ الحقوق فهناك تعديلات تمت في القانون رقم 186 لسنة 2020  إضافة مادة 35 مكرر الى القانون 114 لسنة 1946.

وأضاف إسماعيل خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن قانون الشهر العقاري لم يتغير منذ عام 1946 ولكن ما تم هو إضافة المادة 53 مكرر فقط.

وتابع المحامي بالنقض أن دعوى صحة التوقيع مستمرة حتى الأن ولا يمكن الغائها لأنها تتضمن العقود بين الأشخاص.

وأشار إسماعيل إلى أن هناك طريقة أخرى غير إقامة دعاوى صحة ونفاذ تتمثل فى حضور البائع إلى مصلحة الشهر العقارى لتحرير توكيل البيع  للنفس والغير إلى المشترى بعدها تبدأ إجراءات التسجيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تعليمات الشهر العقاري.. قانوني: أصبح من حق الورثة عمل توكيل في حالة وفاة مورثهم

قرار عاجل من الشهر العقارى بخصوص إلغاء توكيلات البيع للنفس والغير من طرف واحد

ملاك العقارات يترقبون ماذا سيحدث في 4 مارس.. مصير قضايا صحة التوقيع.. ما هي طرق تسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقارى

بداية من 4 مارس 2021.. اعرف موقف الشقق غير المسجلة بالشهر العقاري من إدخال المرافق والخدمات

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

وزارة العدل: دعاوى صحة التوقيع لم تلغ ولا علاقة لها بسند الملكية

ترشيحاتنا

بـ الصعيد يا دولة .. حكيم يرد على تامر أمين بعد هجومه على الصعايدة

الحكومة تبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة.. غدا

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على 9 محافظات ..فيديو

نجلاء بدر بعد إصابتها بـ كورونا: نفسي ضيق وبنهج

السيسي يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصري واستكمال استصلاح أراضي توشكي

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

Advertisements

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على 9 محافظات ..فيديو

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

وزير العدل: التسجيل في الشهر العقاري ليس إجباريا

لا تعطي حصانة.. رئيس المناعة والحساسية يحسم الجدل حول أمان لقاحات كورونا

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان والعمل على حل مشكلاتهم

بايدن يعلن تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة لمدة 5 أيام

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبقتش زي الأول.. طبيب عالمي يقدم نصائح لزيادة التركيز

وزنها صادم.. خروف يرى لأول مرة بعد 5 سنوات بسبب كتلة صوف ضخمة | صور

بعد طرحها في مصر.. أسعار ومواصفات جاك JS3 موديل 2021