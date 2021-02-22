محام بالنقض: دعوى صحة التوقيع تأتي لحفظ الحقوق.. وقانون الشهر العقاري لم يتغير منذ عام 1946 .. فيديو

قال وسام إسماعيل المحامي بالنقض هناك خلط بين تطبيق القانون وبين دعوى صحة التوقيع مؤكدا أن دعوى صحة التوقيع دعوة لحفظ الحقوق فهناك تعديلات تمت في القانون رقم 186 لسنة 2020 إضافة مادة 35 مكرر الى القانون 114 لسنة 1946.





وأضاف إسماعيل خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن قانون الشهر العقاري لم يتغير منذ عام 1946 ولكن ما تم هو إضافة المادة 53 مكرر فقط.





وتابع المحامي بالنقض أن دعوى صحة التوقيع مستمرة حتى الأن ولا يمكن الغائها لأنها تتضمن العقود بين الأشخاص.





وأشار إسماعيل إلى أن هناك طريقة أخرى غير إقامة دعاوى صحة ونفاذ تتمثل فى حضور البائع إلى مصلحة الشهر العقارى لتحرير توكيل البيع للنفس والغير إلى المشترى بعدها تبدأ إجراءات التسجيل.