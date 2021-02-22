الأرصاد: أمطار على القاهرة غدا.. ورعدية على السواحل الشمالية.. فيديو

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من صباح اليوم على السواحل الغربية للبلاد، وكانت الأمطار متوسطة إلى غزيرة في مطروح وسيوة والإسكندرية.
وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "،: "تمتد حالة عدم الاستقرار غدا الثلاثاء لـكافة محافظات الوجة البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد".
وتابعت إيمان شاكر: "الأمطار سوف تكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وتكون مصحوبة بالأمطار الرعدية تبدأ من السلوم وحتى رفع على طول السواحل الشمالية".
وأكملت إيمان شاكر: "القاهرة الكبرى سوف تشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة في بعض فترات يوم الثلاثاء، والأمطار قد تصل إلى حد السيول في سيناء نتائج لطبيعة المنطقة الجغرافية".
ولفتت إيمان شاكر: "فرص سقوط أمطار على القاهرة يوم الأربعاء من خفيفة إلى متوسطة".