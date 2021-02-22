الأرصاد: أمطار على القاهرة غدا.. ورعدية على السواحل الشمالية.. فيديو

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إنه هناك حالة من عدم في الأحوال الجوية بدأت من صباح اليوم على السواحل الغربية للبلاد، وكانت الأمطار متوسطة إلى غزيرة في مطروح وسيوة والإسكندرية . الاستقرارالأحوالالأمطاروالإسكندرية





وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "،: "تمتد حالة عدم الاستقرار غدا الثلاثاء لـكافة محافظات الوجة البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد".





وتابعت إيمان شاكر: "الأمطار سوف تكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وتكون مصحوبة بالأمطار الرعدية تبدأ من السلوم وحتى رفع على طول السواحل الشمالية".





وأكملت إيمان شاكر: " القاهرة الكبرى سوف تشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة في بعض فترات يوم الثلاثاء، والأمطار قد تصل إلى حد السيول في سيناء نتائج لطبيعة المنطقة الجغرافية".



