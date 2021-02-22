ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دمج في الاقتصاد الرسمي.. رئيس بنك مصر يكشف أهمية دعم المشروعات الصغيرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:00 م
بنك مصر
بنك مصر
Advertisements
هاني حسين
قال محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن  الجميع يدرك أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك توجيه من الرئيس السيسي والبنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

أضاف محمد الاتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" التوجيه هو أن تكون نسبة  دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 20% من إجمالي  المحفظة الائتمانية للبنوك".

وتابع محمد الاتربي:"  المشروعات الصغيرة والمتوسطة هامة للاقتصاد المصري  بما يسمح  دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي مما يحسن مؤشرات الاقتصاد في الدولة ".

 وتابع محمد الاتربي:" تنسيق بين اتحاد البنوك والبنك المركزي في هذا الملف ، والمشروعات الصغيرة "، مضيفا:"  خلال العام الماضي في سبتمبر 2020 أطلق بنك مصر قرض أكسبرس لدعم المشروعات الصغيرة وذلك عن طريق تقديم الطلب عن طريق الانترنت".

أصدر البنك المركزي حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي .

وقال بيان صادر عن البنك، إن مجلس إدارة البنك المركزي في 21 فبراير 2021 إلزم البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022. وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

425 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الشركات المتضررة من كورونا

أمين مسعود: نؤيد تقديم 425 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

ضمان مخاطر الائتمان تساهم في نجاح مبادرات "المركزي" لدعم الاقتصاد القومي في ظل "كورونا"

ضمان مخاطر الائتمان يساهم في نجاح مبادرات البنك المركزي لدعم الاقتصاد القومي في ظل جائحة كوفيد - 19.. وضخ 600 مليون جنيه لموازنة الدولة

المركزي: توجيه 117 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أقل من عامين

ترشيحاتنا

موسيماني يرحب بعودة عمرو جمال للنادي الأهلي .. تفاصيل

علماء يكتشفون الجين المسبب للسعادة الزوجية

عمرو دياب يتصدر تويتر.. ومغردون: بيعرف يشد الناس ليه

نشرة أخبار العالم: الكويت تفرض إجراءات جديدة بسبب كورونا.. إيران تحظر التفتيشات المفاجئة لمواقعها النووية.. والنواب الأمريكي يقر خطة بايدن لإنقاذ الاقتصاد

الصحة العالمية توجه تحذيرا عاجلا لدول العالم بشأن لقاحات كورونا

انتحل صفة كشاف النور.. تفاصيل التحرش براقصة على يد فران في الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو