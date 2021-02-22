دمج في الاقتصاد الرسمي.. رئيس بنك مصر يكشف أهمية دعم المشروعات الصغيرة

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن الجميع يدرك أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك توجيه من الرئيس السيسي والبنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".





أضاف محمد الاتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" التوجيه هو أن تكون نسبة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك".





وتابع محمد الاتربي:" المشروعات الصغيرة والمتوسطة هامة للاقتصاد المصري بما يسمح دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي مما يحسن مؤشرات الاقتصاد في الدولة ".





وتابع محمد الاتربي:" تنسيق بين اتحاد البنوك والبنك المركزي في هذا الملف ، والمشروعات الصغيرة "، مضيفا:" خلال العام الماضي في سبتمبر 2020 أطلق بنك مصر قرض أكسبرس لدعم المشروعات الصغيرة وذلك عن طريق تقديم الطلب عن طريق الانترنت".





أصدر البنك المركزي حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي .





وقال بيان صادر عن البنك، إن مجلس إدارة البنك المركزي في 21 فبراير 2021 إلزم البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022. وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.