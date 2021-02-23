حتحوت: أزمة بين الإنتاج الحربي وأسوان بسبب أحمد بوسكا

قال مصطفى أمين، المشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، إن ناديه تقدم بشكوى ضد الحارس أحمد محمد عبد الحليم "بوسكا" لاتحاد الكرة.





وأضاف مصطفى أمين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" تقدمنا بشكوى بحق اللاعب بعدما وقع لنا ثم وقع للانتاج الحربي في يناير الماضي".





وأوضح :" أسوان تقدم بشكوى رسمية قبل غلق باب القيد، وتواصل معنا الإنتاج الحربي من أجل الحصول على 200 ألف جنيه ، لكن حتى الآن لم يصل لنا أي شيء".





في المقابل، قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، إن العلاقة بين ناديه وبين أسوان جيدة ولاتوجد أزمة بشأن أحمد بوسكا.





وأضاف خالد مهدي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لقد تعاقدنا مع أحمد بوسكا، ولكننا فوجئنا بعدم توقيعه لأى ناد آخر رغم اعترافه بالتوقيع لأسوان، وهو دفعنا لقيده".



