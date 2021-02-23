ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: نقف مع مطالب الشعب في ميانمار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:02 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
Advertisements
شريف سيد
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب الشعب في ميانمار المنادي بعودة الحكومة المنتخبة. 

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بورما الذي يطالب باستعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا". 

وأضاف: "تعتبر تصنيفات اليوم خطوة أخرى لتعزيز مساءلة القادة العسكريين الذين يرتكبون أعمال عنف ويحاولون قمع إرادة الشعب". 

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 2 من جنرالات الجيش في ميانمار، عقب الانقلاب العسكري. 

فيما أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حجب صفحة تلفزيون ميانمار الرسمي، الذي يسيطر عليه الانقلابيون، كما حذف ايضا الصفحة الرئيسية للجيش، مستشهدا بمعاييره التي تحظر التحريض على العنف.

ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل متظاهرين عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة ضد انقلاب 1 فبراير.

وقال أحد ممثلي فيسبوك، في بيان: "تماشيًا مع سياساتنا العالمية، أزلنا صفحة فريق معلومات جيش ميانمار من فيسبوك بسبب الانتهاكات المتكررة لمعايير مجتمعنا التي تحظر التحريض على العنف وتنسيق الأذى".

واندلعت احتجاجات عنيفة في ميانمار عقب مقتل شخصين وجرح آخرين برصاص الشرطة في تظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، وهو ما أدى إل إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإلى تعبير واشنطن عن قلقها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ردود فعل دولية غاضبة على انقلاب ميانمار.. أمريكا تتوعد الجيش بعد الاستيلاء على السلطة.. بريطانيا تطالب بإطلاق سراح القادة المدنيين المعتقلين.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الأزمة

واشنطن تطالب جيش ميانمار بالإفراج عن المعتقلين

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستحاسب المسئولين عن الانقلاب العسكري في ميانمار

بريطانيا تفرض عقوبات على جنرالات بجيش ميانمار

إصابة شخصين في إطلاق نار لتفريق المتظاهرين في ميانمار

الأمم المتحدة: استخدام القوة المميتة والترهيب ضد متظاهري ميانمار غير مقبول

ترشيحاتنا

موسيماني يرحب بعودة عمرو جمال للنادي الأهلي .. تفاصيل

الإير باج أنقذ حياته .. شقيق عمرو أديب يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. فيديو

قبل ساعات من فرحه.. عريس يفاجأ بمرض صادم ينهي حفل زفافه

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

3 أسباب قد تعطل مسيرة تألق مصطفى محمد في تركيا

شاهد| لقطات مثيرة لانفجار بركاني يندفع للمرة الرابعة بصقلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية