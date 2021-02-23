بسبب مخالفات البناء.. إحالة مسؤولي التنظيم بالخانكة للتحقيق

قرر الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية ،إحالة مسؤولى التنظيم بالخانكة للتحقيق وذلك لتقاعسهم فى التصدى لمخالفات البناء.





جاء ذلك خلال جولة نائب محافظ القليوبية لتفقد سير العمل بمدينة الخانكة يرافقه العميد خالد كشك رئيس المدينة ، حيث تفقد سير العمل بديوان مجلس المدينة، ومتابعة أعمال رفع الاشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق المدينة، وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





وأكد حماد أنه شملت الجولة المرور على المقاهى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإغلاق المقاهي بدون ترخيص.





وخلال الجولة تم ضبط أعمال بناء مخالف وتم التحفظ على معدات البناء، وإحالة المسؤولين في إدارة التنظيم إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء وظيفتهم في متابعة ورصد المخالفات من المهد.





من ناحية أخرى، قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية لميدان كاميليا بمنطقة المنشية وكذلك أعمال رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها، وذلك في إطار إعادة تنظيم المدينة بصورة حضارية تليق بأبنائها.





وأكد المحافظ أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج -كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفة تقدر بمبلغ 9 ملايين جنيه، ويجرى ذلك طبقا لمخططات هندسية والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين، بالإضافة الى ان شارع فريد ندا والذى يعد المدخل الرئيسي للعاصمة حيث تبلغ تكلفه تطويره 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة - وأن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 22 مليون جنيه.





وقال الهجان، إن التطوير يشمل إقامة محاور مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية بالمدينة بالإضافة إلى أعمال تشجير ورصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، مع إقامة سور أسفل الرياح التوفيقي بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك مع تجميل وزراعة المنطقة وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.