دعمًا لمنظومة الصرف الصحي.. رئيس شركة المياه يتفقد سيارات كسح جديدة

تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ، دفعة من السيارات الجديدة لكسح المياه سعة 20 مترا مكعبا للمساهمة في رفع مياه الأمطار. في









وأضاف رئيس الشركة خلال تفقده السيارات الجديدة، اليوم، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكل فروع الشركة، مُؤكدا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالي الصيانة والتشغيل.





وأكد مجاهد أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التى تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.





من ناحية أخرى قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية لميدان كاميليا بمنطقة المنشية وكذلك أعمال رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها، وذلك في إطار إعادة تنظيم المدينة بصورة حضارية تليق بأبنائها.





وأكد المحافظ أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج -كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفة تقدر بمبلغ 9 ملايين جنيه، ويجرى ذلك طبقا لمخططات هندسية والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين، بالإضافة الى ان شارع فريد ندا والذى يعد المدخل الرئيسي للعاصمة حيث تبلغ تكلفه تطويره 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة - وأن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 22 مليون جنيه.





وقال الهجان، إن التطوير يشمل إقامة محاور مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية بالمدينة بالإضافة إلى أعمال تشجير ورصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، مع عمل سور اسفل الرياح التوفيقي بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك مع تجميل وزراعة المنطقة وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.





ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمه طبقا للموعد المحدد.





من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة استهدفت المنشآت الصحية والطبية بنطاق المركز والمدينة لمتابعة عملية الانضباط وحسن استقبال المرضى ومتابعة الإجراءات الوقائية لتفشي فيروس كورونا.