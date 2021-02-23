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أخبار العالم

التعاون الخليجي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هجومها على مأرب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:23 ص
الحوثيين في اليمن
الحوثيين في اليمن
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أمينة الدسوقي
أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وأكد الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية التي تمارس أعمالها من عدن رغم كل التحديات، وفقًا لما ذكرته صحيفة عاجل.

واستعرض الجانبان، جهود المبعوث الأممي مارتين جريفيث، والمبعوث الأمريكي تيميثي ليندركينج، والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه.

كما استعرض الجانبان جهود دعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

كما أكد الجانبان أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف هجومها على مأرب واستهداف المدنيين والمخيمات، وكذلك ضرورة السماح للفريق الفني بفحص ناقلة النفط صافر تفاديًا لكارثة اقتصادية وبيئة وشيكة.
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