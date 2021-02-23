الكويت تحتفل بعيدها الوطني الـ 60.. سفير بكين: العلاقات الصينية الكويتية تمر بأفضل مراحلها.. جائحة كورونا أثبتت أن الصين صديقة للكويت

بمناسبة الوطني الـ60 والذكرى الـ30 للتحرير

سفير الصين بالكويت:

الكويت أكبر شريك تجاري والتجارة الثنائية تخطت 14 مليار دولار فى 2020

استمرارية الشراكة نحو مجالات أوسع وأرحب وبما يعود بالنفع علي البلدين

الشركات الصينية بدأت تنفيذ مشاريع المقاولة في الكويت في أوائل الثمانينيات

الكويت من الدول الداعمة لنيل الصين مقعدها الدائم في الأمم المتحدة عام 1971







تحتفل دولة الكويت هذا العام بالعيد الوطني الـ60 والذكرى الـ30 للتحرير ستنطلق منذ مطلع فبراير الجاري تحت شعار «للسلام وطن» مع الحفاظ على الاشتراطات والاحترازات الصحية.





ويأتي شعار الاحتفالات الوطنية هذا العام تعبيرا عن دور الكويت الريادي في تحقيق السلام الدولي الذي أرسى دعائمه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث واصل المسيرة الأمير الشيخ نواف الأحمد.





وفى هذا الإطار، أكد سفير الصين لدى دولة الكويت لي مينغ قانغ أن مسيرة العلاقات الإيجابية والبناءة بين البلدين الصديقين تمثل خير دليل على حيوية ونشاط هذه العلاقة المتميزة والترابط المتين بين الشعبين العظيمين.





وأعرب السفير قانغ في بيان صحافي اليوم، الثلاثاء، عن أطيب التهاني والتبريكات لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى الـ60 للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الـ30 للتحرير، مهنئا أيضا حكومة وشعب الكويت ومتمنيا لها دوام التقدم والازدهار.





وقال سفير الصين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الأنباء"، إن العلاقات الصينية الكويتية تمر الآن بأفضل مراحلها في تاريخها والتي بدأت رسميا منذ عام 1971 "لكنها فعليا نشأت قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما حين قام الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عندما كان وزيرا للمالية والصناعة والتجارة بزيارة إلى الصين في 13 فبراير 1965 والتقى خلالها عددا من المسؤولين منهم الرئيس الصيني حينذاك ليو شاو تشي".





وأوضح أنه على مدار 50 عاما كانت مسيرة العلاقات الإيجابية والبناءة خير دليل على حيوية ونشاط هذه العلاقة المتميزة في حين تؤكد العلاقات "الحريرية" بين الصين والكويت الترابط المتين بين الشعبين العظيمين.





وأضاف أن مجمل ذلك تأكد خلال جائحة كورونا "إذ أثبتت الصين أنها صديقة للكويت بالتعاون الصحي الذي تم للوصول لحل للقضاء على الجائحة وكذلك الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتبعتها الكويت لسلامة مواطنيها".





وشدد على ثقته بأن التطلع الجاد لدى كل من القيادتين السياسيتين في جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت وحرصهما على تعميق هذه العلاقة خلال الفترة المقبلة سيؤديان إلى استمرارية هذه الشراكة نحو مجالات أوسع وأرحب وبما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما الصديقين مستقبلا، خصوصا أن التعاون الصيني الكويتي أحرز تقدما ملحوظا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.





ولفت إلى أن التعاون العملي بين الجانبين يتطور باستمرار، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية الصينية الكويتية عام 2020 ما يزيد على 14 مليار دولار بما جعل الكويت سادس أكبر شريك تجاري للصين من بين الدول العربية.





وأشار السفير الصيني إلى دور الشركات الصينية العاملة في الكويت وإسهاماتها في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وجهدها الكبير في مد جسر التعاون الثنائي.





وبين أن الشركات الصينية بدأت تنفيذ مشاريع المقاولة في الكويت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي وأنجزت العديد من المشاريع الضخمة، كما ساهمت الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات عملاقة في الكويت وأيضا قامت الكويت بالاستثمار في الصين بنشاط وأصبحت هيئة الاستثمار الكويتية أول جهة أجنبية استثمرت في خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين.





وأشاد بدعم الكويت القوي لسياسة الصين، إذ كانت الكويت من الدول الداعمة لنيل الصين مقعدها الدائم في الأمم المتحدة عام 1971 في حين تؤيد الصين وبحزم حماية سيادة واستقلال دولة الكويت كما وقفت بكين إلى جانب الكويت عندما تعرضت للغزو العراقي عام 1990.





وقال السفير الصيني إن ذلك ساعد على فتح آفاق واسعة للتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والثقافية والعسكرية، ومن هنا كانت الكويت أول دولة في منطقة غربي آسيا وشمالي أفريقيا توقع على وثيقة التعاون بشأن البناء المشترك لـ"الحزام والطريق".





وأضاف أن الكويت عضو مؤسس في البنك الاستثماري الآسيوي للبنية التحتية (aiib) الذي بادرت الصين بإنشائه، وقد حافظ البلدان على التنسيق الوثيق حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وقام العديد من المسئولين البارزين الكويتيين بزيارة الصين أيضا.