نقلة حضارية.. محافظ الدقهلية يتفقد مواقع مشروع "تحيا مصر المنصورة"

تفقد اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجولة تفقدية شملت مواقع مشروع تحيا مصر المنصورة فى كل من مدينتى المنصورة وطلخا رافقة رؤساء أحياء مدينة المنصورة ومدينة طلخا ومسئولى القطاعات المختلفة بالمحافظة.





ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات، ففي محافظة الدقهلية يجري العمل علي قدم وساق لتنفيذ مشروع (تحيا مصر المنصورة) والذى يستهدف استغلال أرض الهابي لاند وأرض التلاجة وأرض السكة الحديد بطلخا وإنشاء ممشى أهل مصر بالمنصورة وذلك لإقامة مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبري فضلا عما تقدمه من عائد مجتمعي كبير للمواطنين.





وقد وجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من كل الإجراءات الفنية والهندسية والإدارية والقانونية بالتنسيق مع اللجان المشكلة لهذا الغرض بين الجانبين فى وزارة النقل واجهزة المحافظة وذلك للسير فى أعمال التنفيذ لحزمة المشروعات التى أقرها رئيس الجمهورية بمحافظة الدقهلية تحت مسمى مشروع "تحيا مصر المنصورة".





وقال محافظ الدقهلية إن المحافظة أخدت أكبر نسبة فى هذا المشروع والذى يعد نقلة حضارية بالدقهلية مشيرا إلى أن الفضل يرجع للفريق كامل الوزير، وزير النقل وذلك فى إطار اهتمام الرئيس بتطوير العواصم بالمحافظات وتقديم كل الخدمات للمجتمع على مستوى الجمهورية.





وقال المحافظ إنه إلى جانب المنشآت السكنية والترفيهية والادارية ستكون هناك حدائق متطورة ومساحات خضراء ستكون متنفسا لأبناء الدقهلية.





ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي شرق المنصورة ورئيس مركز طلخا بسرعة إنهاء كل التراخيص اللازمة للمشروع، وذلك من خلال التنسيق مع التخطيط العمراني والإدارة الهندسية بالمحافظة كل فيما يخصه.



والمشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم عددا من المشروعات تشمل (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ اداري/ سكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم وتطوير حديقة عروس النيل، وكذا مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية . بالاضافة لمشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه فى إطار المشروع يتم دراسة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة، وقال محافظ الدقهلية إن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة أمام المستثمرين للاستثمار العملاق الذي يخدم أهالي المنصورة ويقدم خدمات متميزة لهم ويشكل طفرة عمرانية وحضارية تجمع بين العائد الاستثماري والعائد المجتمعي من خلال إتاحة العديد من فرص العمل لأبناء الدقهلية، وذلك في منظومة متوازنة تساهم في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.



وأكد محافظ الدقهلية أن الحكومة وكل الوزارات المعنية لا تدخر جهدًا لفتح آفاق جديدة للعمل وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والأراضي بما يفيد المواطن والحصول على رضاه.