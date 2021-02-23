8 اجتماعات لـ "خطة النواب" لمناقشة توصيات الموازنة العامة.. الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 8 اجتماعات الأسبوع المقبل لمتابعة توصيات الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.

‏

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستعقد اجتماع يوم الأحد لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية و الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٢-٢٠٢١ فيما يخص وزارة الصحة.





وأكد مصطفى سالم: "كما تعقد اللجنة اجتماع للنظر ومناقشة الحساب الختامي للموازنة ‏خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية و الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ كما تعقد اللجنة اجتماع يوم الاثنين لمناقشة الحساب الختامي للموازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة القومية سلامة الغذاء عن السنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ و تعقد اللجنة أيضا اجتماع الاثنين لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات‏ الكيماوية في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية لعام 2018 -2019".





وتعقد اللجنة اجتماع الثلاثاء لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج. علاقتهما في الموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 - 2019.

‏

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع الثلاثاء لبحث موقف نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 2019 و يناقش الاجتماع أيضا موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 2019.

‏