الأطواف الأمنية بمصر الجديدة تلقي القبض على ضابط شرطة مزيف

تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من مواطن بأسلوب انتحال الصفة.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الاطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .





فقد تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث مصر الجديدة يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهم قيام شخص بإستيقاف آخر وتفتيشه مُنتحلا صفة رجل شرطة .







وبإستبيان الأمر أمكن ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية "له معلومات جنائية" ، وعثر بحوزته على مبلغ مالى - طبنجة بلاستيك سوداء اللون وبرفقته صاحب محل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة .





وبسؤال الأخير قرر امام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بإستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه أحد رجال الشرطة ، وإستولى منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزته .





وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة، وإنتحال صفة رجل شرطة بقصد الإستيلاء على متعلقات المجنى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية