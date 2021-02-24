خبير أمن معلومات: عملة البتكوين تستخدم لخدمة أهداف مشبوهة ودعم الإرهاب.. فيديو





وأضاف "حجاج" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن بعض الشركات الكبيرة تدعمها وأيضا شركات عامة مثل شركة تسلا وغيرها مما يدعمها بشكل كبير.





وتابع خبير أمن المعلومات أن عملة البتكوين عملة لا مركزية ومن الممكن استخدامها فى عمليات مشبوهة ضد الدول ودعم الجماعات الإرهابية لأنه لا توجد سيطرة عليها.





وأشار "حجاج" إلى أن فكرة البتكوين في مصر غير موجودة ومن يتعامل بها يعرض نفسه للمساءلة القانونية ولكن خطورتها أنها عن طريق مواقع الإنترنت مما يكون هناك صعوبة في كشفها.

قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات إن عملة البتكوين عملة غير ملموسة مثل العملات الورقية مؤكداً أنها ليست العملة الوحيدة الرقمية ولكن توجد عملات أخرى.