أول تعليق من السفير الصيني بالقاهرة على هدية لقاح كورونا لمصر

علق لياو لي تشانغ السفير الصيني بالقاهرة، على تسلم مصر 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني، قائلا :"هدية للشعب المصري ضد جائحة كورونا".





وأضاف السفير الصيني بالقاهرة، تصريحات للإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم اهداء هذه الهدية من الحكومة الصينية للحكومة المصرية.





وأكد لي، أن نتطلع ان تسهم هذه الهدية في حماية المصريين والأطقم الطبية والفئات ذات الأولية في المجتمع المصري من الإصابة بكورونا.





وتابع لياو لي تشانغ السفير الصيني بالقاهرة، أنه نعمل على مساعدة مصر في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن اللقاح الصيني ضد كورونا خضع للتجارب السريرية في مصر والتي أثبتت فاعلية اللقاح.



