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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. محمد عبدالوهاب أخفى خبر زواجه واختلف مع عبدالمطلب بسبب سفرية باريس

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

تحل اليوم السبت 4 مايو، ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي ولد في 13 مارس عام 1902 في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1991، عن عمر يناهز الـ 93 عاما.

 

حياة محمد عبد الوهاب 

تزوج الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، من 3 سيدات، كانت أولى تلك الزيجات من إحدى الارامل التى تدعى "زينب"، وقد كان الزواج سرى بناء على طلبها واستمر لسنوات. 

كما تزوج محمد عبد الوهاب، في المرة الثانية، من السيدة إقبال نصار، وانفصل عنها بعد انجاب 4 أبناء هم "محمد" و"أحمد" و"عصمت" و"عفت"، ليتزوج للمرة الثالثة والأخيرة من السيدة نهلة القدسى.

وأكد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في تصريحات صحفية سابقة، أن زوجته الأخيرة نهلة القدسى، تعتبر الحب الحقيقى فى حياته. 

 

غضب محمد عبد الوهاب يوم زواجه 

في يوم زواج محمد عبد الوهاب من إقبال نصار، خرج من حفل زفافه ففي اللحظات التالية لعقد القران عرض بعض أفراد الأسرة علي عبد الوهاب صيغة الخبر الذي سوف ينشر في الصحف لإعلان الزواج، ولكن عبد الوهاب رفض إذاعة الخبر، وعندما سئل عن الأسباب قال إن نبأ زواجه سوف يحدث دويا كبيرا في جميع الأوساط ثم أخذ يشرح لهم الفارق بينه وبين أي عريس عادي فلما لم يقتنعوا بوجهة نظره فترك عبد الوهاب الحفلة وخرج غاضبا.

ورفض محمد عبد الوهاب، أن يعلن الزواج من أول يوم ووضع الأسرة أمام الأمر الواقع، وظل زواج عبد الوهاب من إقبال نصار سرا لسنوات إلى أن انفردت جريدة "أخبار اليوم" بنشر القصة الكاملة لزواج عبد الوهاب من السيدة إقبال نصار الذي استمر ما يقرب من 21 عاما أنجب فيهم 5 أبناء هم: (عائشة وعفت وعصمت وأحمد ومحمد).

 

محمد عبد الوهاب وخلافه مع عبد المطلب 

عندما اشتد الفقر على محمد عبد المطلب، توجه إلى مكتب عبد الوهاب بالمعهد ليشكو له سوء الحال، فأقرضه عبد الوهاب 10 جنيهات كما أوجد له عملا في فرقته الموسيقية ليصبح سنيد ضمن "الكورس" الخاص به آنذاك، واستمر كذلك لمدة 7 سنوات، ثم حدث خلاف حاد بينهما إثر رجوع عبد الوهاب عن وعده بأن يصطحبه معه إلى باريس أثناء تحميض فيلم "الوردة البيضاء".

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