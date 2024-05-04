تبدأ بـ120 جنيها| تعرف على أسعار الرنجة والفسيخ.. ونصائح للمواطنين عند الشراء

قدمت شعبة السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية برئاسة حازم المنوفى نصائح للمستهلكين عند شراء الرنجة والفسيخ خلال موسم شم النسيم.

واكد حازم المنوفى رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ان اسعار الرنجة متفاوتة تتراوح ما بين 120 الى 200 جنيه حسب حجم الرنجة.

ولفت الى ضرورة الاهتمام عند الشراء بعدة عوامل للتأكد من سلامة الاسماك المملحة والمدخنة ومنها الحفاظ على اللون الذهبى، وان تكون السمكة متماسكة، ولا يوجد تشققات بالجلد، ويفضل طهيها فى الزيت.

ورصد " صدى البلد" أسعار الرنجة والفسيخ والملوحه وهى كالتالى :

اسعار الرنجة فى الأسواق

سجل سعر الرنجة الهولندية ما بين 120 الى 200 جنيه للكيلو وفقا لحجم السمكة

سعر الرنجة المخلية 255 للكيلو

سعر الرنجة البطارخ ما بين 280 إلى 300 جنيه للكيلو

سعر الرنجة البطارخ المخلية سجلت ما بين 305 الى 330 جنيه للكيلو

اسعار الفسيخ خلال شم النسيم

سجل سعر الفسيخ المملح ما بين 450 الى 500 جنيه للكيلو

وسعر الفسيخ الملح الوسط ما بين 400 الى 450 جنيه للكيلو

وسجل سعر الفسيخ المخلى 475 جنيه للكيلو

وسجلت علبة الفسيخ الفيلية 200 جرام ما بين 60 الى 80 جنيه

وسعر علبة الفسيخ المخلى 350 جرام ما بين 120 الى 150 جنيه

وسجلت علبة فسيخ بورى مخلى 200 جرام ما بين 100 الى 120 جنيه

سجلت علبة الفسيخ بورى جزل 350 جرام ما بين 120 الى 150 جنيه

أسعار الملوحة فى الأسواق

وصل سعر كيلو الملوحة إلى 350 جنيه

وسعر الملوحة الاسوانية سجلت ما بين 220 حتى 240 جنيه للكيلو

وسجلت سعر السردين ما بين 120 حتى 180 جنيه

وسجلت سعر الانشوجة 200 جرام ما بين 120 حتى 200 جرام.