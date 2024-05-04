عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ بـ120 جنيها| تعرف على أسعار الرنجة والفسيخ.. ونصائح للمواطنين عند الشراء

صدى البلد

قدمت شعبة السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية برئاسة حازم المنوفى نصائح للمستهلكين عند شراء الرنجة والفسيخ خلال موسم شم النسيم.

واكد حازم المنوفى رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ان اسعار الرنجة متفاوتة تتراوح ما بين 120 الى 200 جنيه حسب حجم الرنجة.

ولفت الى ضرورة الاهتمام عند الشراء بعدة عوامل للتأكد من سلامة الاسماك المملحة والمدخنة ومنها الحفاظ على اللون الذهبى، وان تكون السمكة متماسكة، ولا يوجد تشققات بالجلد، ويفضل طهيها فى الزيت.

ورصد " صدى البلد" أسعار الرنجة والفسيخ والملوحه وهى كالتالى :

اسعار الرنجة فى الأسواق

سجل سعر الرنجة الهولندية ما بين 120 الى 200 جنيه للكيلو وفقا لحجم السمكة

سعر الرنجة المخلية 255 للكيلو

سعر الرنجة البطارخ ما بين 280 إلى  300 جنيه للكيلو

سعر  الرنجة البطارخ المخلية سجلت ما بين 305 الى 330 جنيه للكيلو

اسعار الفسيخ خلال شم النسيم

سجل سعر الفسيخ المملح ما بين 450 الى 500 جنيه للكيلو

وسعر الفسيخ الملح الوسط ما بين 400 الى  450 جنيه للكيلو

وسجل سعر الفسيخ المخلى 475 جنيه للكيلو

وسجلت علبة الفسيخ الفيلية 200 جرام ما بين 60 الى 80 جنيه

وسعر علبة الفسيخ المخلى 350 جرام ما بين 120 الى  150 جنيه

وسجلت علبة فسيخ بورى مخلى 200 جرام ما بين 100 الى 120 جنيه

سجلت علبة الفسيخ بورى جزل 350 جرام ما بين 120 الى 150 جنيه

أسعار الملوحة فى الأسواق 

وصل سعر كيلو الملوحة إلى 350 جنيه

وسعر الملوحة الاسوانية سجلت ما بين 220 حتى 240 جنيه للكيلو

وسجلت سعر السردين ما بين 120 حتى 180 جنيه

وسجلت سعر الانشوجة 200 جرام ما بين 120 حتى 200 جرام.

أسعار الرنجة والفسيخ أسعار الرنجة اسواق الهولندية السلع الغذائية السردين الفسيخ موسم شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

ترشيحاتنا

مصدر :إسرائيل قد لا توافق على إنهاء الحرب مقابل صفقة تبادل

قرار عاجل ضد 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في واقعة طالبة العريش

سامحوني مش مبسوطة.. سيدة تنهي حياتها بحبة الغلة وتترك صغارها الأربعة في أطفيح

هبة غير مشروطة.. ميقاتي يرد على اتهامات الرشوة الأوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه

«التحالف الوطنى» يساند أهل غزة بـ8 قوافل ضخمة تضم مساعدات غذائية وطبية وإغاثية

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

توقيت جرينتش.. كيف جاءت فكرة إنشائه؟

فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 4-5-2024| شاهد

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ