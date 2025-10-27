رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد أعمال الطرق بمنطقة ابني بيتك 7

تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليماته لرؤساء أجهزة المدن بضرورة استمرار جولات تفقد المشروعات المختلفة للتأكد من انتظام وسير الأعمال؛ قام المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر بجولة تفقدية اليوم لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تتم بالمشروعات المختلفة بالمدينة ولدفع وتيرة العمل والوقوف على نسب الإنجاز في المشروعات، رافقه خلال الجولة نواب ومعاونين ومسؤولين الجهاز.

تفقد رئيس الجهاز منطقة ابنى بيتك ٧، وأعمال الطرق التي تجري بها بإجمالي اطوال ٧٢ كيلو مترا، على ٣ مراحل تنفيذ، تشمل أعمال تنفيذ البردورات والأرصفة والأسفلت وانترلوك ٨ سم للطرق الرئيسية، وأوصى رئيس الجهاز بسرعة تنفيذ الأعمال ومراعاة الجودة المطلوبة وفق المعايير الموضوعة.

كما تفقد رئيس الجهاز ومعاونيه الخزان الأرضي تنفيذ طلعت مصطفي، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.

وأثناء الجولة نبه رئيس الجهاز على مقاولين الأعمال بدقة التنفيذ محذرا من التهاون، وبانه لن يسمح بأي تأخير.



