التمثيل التجاري المصري يؤكد التزامه بالشفافية وانتقاء أفضل الكفاءات خلال اختبارات الملحقين التجاريين لعام 2025

انطلاقاً من سعي التمثيل التجاري المصري إلى اختيار أفضل الكفاءات وتمكين الكوادر الشابة من الانضمام إلى السلك التجاري الخارجي لخدمة الاقتصاد المصري في مختلف الأسواق الدولية، وفي إطار حرصه على ضمان الشفافية والانضباط وحسن سير أعمال مسابقة اختيار الكفاءات الجديدة للانضمام إلى السلك التجاري، قام السيد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري – اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025 بجولة تفقدية بمقر مجمع الامتحانات بجامعة القاهرة لمتابعة سير امتحانات مسابقة تعيين الملحقين التجاريين لعام 2025، التي تُعقد خلال الفترة من 27 حتى 29 أكتوبر 2025.

تأتي هذه الجولة في إطار اهتمام التمثيل التجاري المصري بانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علميًا ولغويًا وتمتلك القدرة على تمثيل مصر اقتصاديًا وتجاريًا في الخارج بما يتواكب مع متطلبات العمل الدبلوماسي الاقتصادي الحديث.

وخلال الجولة، تفقد الشريف قاعات الامتحانات واطمأن على انتظام سير الاختبارات في بيئة مناسبة تراعي تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، واستمع إلى ملاحظات القائمين على المسابقة، موجّهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والانضباط والدقة في التصحيح والتقييم.

وتشمل الامتحانات عددًا من المواد التخصصية واللغوية هي:

• اللغة العربية

• اللغة الأجنبية الأولى (اختياري: الإنجليزية أو الفرنسية)

• اللغة الأجنبية الثانية

• الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية

• اقتصاديات مصر والدول العربية والأفريقية

ويُعد اجتياز هذه المسابقة الخطوة الأولى ضمن منظومة متكاملة لتأهيل الكوادر الجديدة للعمل في جهاز التمثيل التجاري، تمهيدًا لبدء مراحل المقابلات والاختبارات النهائية، بما يعزز من قدرة التمثيل التجاري على أداء مهامه في دعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم.