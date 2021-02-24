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سيارات

بعد طرحها تاكسي طائر ذاتي القيادة.. جنرال موتورز تسجل براءة اختراع جديدة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:01 م
جنرال موتورز تسجل
جنرال موتورز تسجل براءة اختراع
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اشرف عطية
سجلت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات براءة اختراع جديدة لـ"مساج أقدام هوائي متطور" في سياراتها الفاخرة، وهي خطوة غير شائعة في صناعة السيارات حاليا وتعتبر الأولى من نوعها.


اختراع جنرال موتورز الجديد يهدف لتوفير "مساج الأقدام" لجميع الركاب في الأمام والخلف، ولهذا لا يعتمد على تركيب جهاز المساج في ظهر المقعد، بل يستخدم الهواء المضغوط؛ لتحريك الأرضية في مواقع استراتيجية، يمكن للركاب إراحة أقدامهم فيها.


وبالفعل طبقت جنرال موتورز، اختراع المساج الجديد، على أحد النماذج الحالية في السيارة أودي A8 الجيل الحالي، والتي توفر مساجا لباطن القدم للراكب الخلفي عبر جهاز مساج مركب في خلفية مقعد الراكب الأمامي، وتتوفر هذه الخدمة مركزة على منطقة واحدة فقط، وتتوفر حصريًا في نسخة الشاسيه الطويل من audi a8.


وليس هذا فقط، بل طرحت أيضا سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة تحت اسم العلامة التجارية "كاديلاك"، ونشرت جنرال موتورز على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الرسمي، مقطع فيديو، يوضح تفاصيل السيارة الأجرة الطائرة ذاتية القيادة.


ويوضح مقطع الفيديو أن السيارة الأجرة الطائرة تمتلك مقعدا واحدا وتعتبر سرعتها القصوى كبيرة مقارنة بالنماذج السابقة، وتمتلك محركا كهربائيا بقدرة 90 كيلووات في الساعة، ينتج عنه سرعات تصل إلى 56 ميلا في الساعة، ويمكن لسيارة الأجرة الطائرة أن تسير على الطريق بمكوك جديد مستقل يتسع لاثنين من الركاب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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