رقائق أشباه الموصلات تهدد عرش جنرال موتورز في كوريا

كشفت شركة جنرال موتورز كوريا عن خفض إنتاج السيارات بمقدار النصف في أحد مصانعها الثلاثة، بدءا من الأسبوع المقبل ، والسبب هو نقص رقائق الموصلات ، والتي أحدث مشكلة من قبل في الكثير من شركات السيارات .
واكدت تقارير أن تخفيض الإنتاج المخطط لشركة جنرال موتورز كوريا، يتماشي مع قرار جنزال موتورز الام ، ولكن هذا التخفيض جاء بسبب تفشي فيروس كورونا .
ومن المعروف أن الشركة باعت إجمالي 368 ألفا ، و453 سيارة في 2020 ، وذلك بانخفاض 12 % عن 417 ألف ،و226 سيارة وذلك قبل عام .
وعلى الجانب الاخر اكد المحللون في شركة ميتسوبيشي اليابانية إن شركات السيارات خسرت ما يقرب نحو ثلث إنتاجها من السيارة أي مايقدر من 1.5 مليون سيارة ، والسبب ازمة نقص الإمدادات في الرقائق الإلكترونية
ولكن توقع المحللون أن تكون شركة هوندا اليابانية هي أشد المتضررين بخسارة نحو 300 ألف سيارة ، وذلك خلال العام الحالي،وسيكون تأثير الازمة على تويوتا أكبر.
واكدت تقارير أن تخفيض الإنتاج المخطط لشركة جنرال موتورز كوريا، يتماشي مع قرار جنزال موتورز الام ، ولكن هذا التخفيض جاء بسبب تفشي فيروس كورونا .
ومن المعروف أن الشركة باعت إجمالي 368 ألفا ، و453 سيارة في 2020 ، وذلك بانخفاض 12 % عن 417 ألف ،و226 سيارة وذلك قبل عام .
وعلى الجانب الاخر اكد المحللون في شركة ميتسوبيشي اليابانية إن شركات السيارات خسرت ما يقرب نحو ثلث إنتاجها من السيارة أي مايقدر من 1.5 مليون سيارة ، والسبب ازمة نقص الإمدادات في الرقائق الإلكترونية
ولكن توقع المحللون أن تكون شركة هوندا اليابانية هي أشد المتضررين بخسارة نحو 300 ألف سيارة ، وذلك خلال العام الحالي،وسيكون تأثير الازمة على تويوتا أكبر.