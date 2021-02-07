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سيارات

رقائق أشباه الموصلات تهدد عرش جنرال موتورز في كوريا

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:01 ص
جنرال موتورز
جنرال موتورز
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أماني نوار
كشفت شركة جنرال موتورز كوريا عن خفض إنتاج السيارات بمقدار النصف في أحد مصانعها الثلاثة، بدءا من الأسبوع المقبل ، والسبب هو نقص رقائق الموصلات ، والتي أحدث مشكلة من قبل في الكثير من شركات السيارات .

واكدت تقارير أن تخفيض الإنتاج المخطط لشركة جنرال موتورز كوريا، يتماشي مع قرار جنزال موتورز الام ، ولكن هذا التخفيض جاء بسبب تفشي فيروس كورونا .


ومن المعروف أن الشركة باعت إجمالي 368 ألفا ، و453 سيارة في 2020 ، وذلك بانخفاض 12 % عن 417 ألف ،و226 سيارة وذلك قبل عام .

وعلى الجانب الاخر اكد المحللون في شركة ميتسوبيشي اليابانية إن شركات السيارات خسرت ما يقرب نحو ثلث إنتاجها من السيارة أي مايقدر من 1.5 مليون سيارة ، والسبب ازمة نقص الإمدادات في الرقائق الإلكترونية


 ولكن توقع المحللون أن تكون شركة هوندا اليابانية هي أشد المتضررين بخسارة نحو 300 ألف سيارة ، وذلك خلال العام الحالي،وسيكون تأثير الازمة على تويوتا أكبر.



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