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تعليم

تعليم العاصمة تحصد المراكز الأولى في مسابقة الطفولة والإذاعة المدرسية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:29 ص
محمد عطية
محمد عطية
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عبد العزيز جمال - ياسمين بدوي
حصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة المدرسية تحت شعار (طفولة آمنة)  التي أقيمت يوم 20 ديسمبر 2020 بإدارة مصر القديمة بمدرسة المعهد العلمى إعدادية بنين.

وشارك فى المعرض إدارات مديرية تعليم القاهرة المختلفة.

وحصدت الإدارات التعليمية  شرق مدينة نصر، علي المركز الأول فى الإذاعة المدرسية (مدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة) بينما المركز الرابع لإدارة مصر القديمة ( مدرسة مصر الذكية الرسمية الإبتدائية).

كما تألقت القاهرة فى مسابقة أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية 2020/2021 وحصدت المركز الثانى تحت إشراف  زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وسامية محمود موجه عام الصحافة بالقاهرة وفريق العمل بالإدارات التعليمية.

  
وتقدم مدير المديرية  بالتهنئة والشكر  لأسرة توجيه صحافة تعليم القاهرة وفريق العمل تحت إشراف مدير عام الشئون التنفيذية  والطلبة المشاركين 
على الجهد المبذول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

 
وأشار الى أن النجاح والإنجاز وتحمل المسئولية فى ظل هذه الظروف يعتبر مواكبة التطور وعصر الرقمنة وحثهم على الاستمرار والمحافظة على التميز فى إنجاز العمل. 
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