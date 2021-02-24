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فن

بإطلالة جذابة..رانيا منصور تستمتع بأجواء الشتاء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:53 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
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ندى فكري
نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و ظهرت رانيا منصور في الصورك بإطلالة شتوية جذابه و هي تستمتع بأجواء الشتاء.

يذكر ان أعربت الفنانة رانيا منصور، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «أسود فاتح» المرتقب عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد.نت الإلكترونية.

وقالت رانيا منصور، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن دورها في المسلسل من أحسن الأدوار التي لعبتها، معربة عن أمنيتها بتحقيق نجاح مماثل للمسلسل عبر قناة mbc مصر الفضائية كالذي حققه عبر منصة شاهد الإلكترونية. 

وأشارت رانيا منصور، أنها تلقت ردود أفعال إيجابية حول المسلسل فور عرضه الأول إلكترونيًا، لافتة إلى أن أسباب قبولها للمسلسل هو جمال الدور التي لعبته، بالإضافة إلى المشاركة في مع فريق عمل متميز مثل: «هيفاء وهبي، شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، صبري فواز، فيراس سعيد»، وباقي فريق عمل المسلسل، مؤكدة أن كل واحد من هؤلاء لعب بطولة بمفرده داخل المسلسل، علاوة على العمل مع المخرج كريم العدل، وشركة الإنتاج. 

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
بإطلالة جذابة..رانيا منصور تستمتع بأجواء الشتاء
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