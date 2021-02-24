بالكاست .. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد داود عبر انستجرام

نشر الفنان أحمد داود، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر أحمد داود بالكاست، وعلق قائلا: كام واحد هنا سمع مزيكا علي الكاست ده!؟





وكشف الفنان أحمد داود، جوانب خفية في شخصية زوجته الفنانة علا رشدي، قائلا: "علا مش رومانسية".





وقال أحمد داود في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" "المذاع على قناة "دي إم سي"،: "أنا مش نحنوح وعلا كمان، وفي التمثيل مش بحب أعمل رومانسية بشكل مبالغ فيه".





كما كشف الفنان أحمد داود كواليس تعرفه بـ زوجته علا رشدي والصعوبات التي واجهتهم قبل الزواج.





وقال أحمد داود،: "قبل الزواج كان هناك رفض لفكرة الزواج بين الأهالي ثم عقدت جلسة بين والدي ووالد علا لإتمام الزواج من علا".





وأضاف أحمد داود: "والدي ووالد علا توافقوا في نفس الجلسة ثم توجهنا إلى منزل علا وافقنا على قراءة الفاتحة وبدأت رحلة زواجنا، وكان هناك مشاكل بين الأهالي ولكن بعد الزواج المشاكل كلها اختفت وانتهت".